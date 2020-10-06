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У Києві знайшли конвертцентр, який прикривався "інвалідністю": вилучили 36 млн готівки

Вівторок, 6 жовтня 2020, 15:19

У столиці викрили конвертцентр, що діяв під прикриттям об’єднання громадян з інвалідністю.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: Міжрегіональний конвертаційний центр діяв на території Києва, Київської та Харківської областей.

Згідно з матеріалами слідства, група осіб за допомогою підконтрольних фіктивних і транзитних підприємств обготівковували кошти під 10-12 процентів.

Підприємства перераховували безготівкові кошти на рахунки підконтрольних організаторам схеми компаній нібито за придбані товари та послуги. Надалі гроші знімалися і після відрахування 10-12% передавалися замовникам незаконних послуг.

Також з метою використання податкової пільги в розмірі 20%, організатори злочинної схеми використовували підприємство об’єднання осіб з ураженням опорно-рухового апарату.

Внаслідок проведених санкціонованих обшуків, у тому числі на підприємстві об’єднання осіб з ураженням опорно-рухового апарату, правоохоронці виявили та вилучили готівкові кошти в національній та іноземній валюті на загальну суму близько 36 млн гривень, 72 печатки підприємств із ознаки фіктивності, чорнові записи, бухгалтерські та фінансово-господарські документи, що підтверджують протиправну діяльність.

 

Крім того, на рахунках підконтрольних підприємств заарештовано грошові кошти в сумі близько 2 млн гривень.

Слідчі дії тривають.

Українська правда
Теми: Київпрокуратура


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