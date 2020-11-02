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Поліція затримала вора в законі "Магало"

Понеділок, 2 листопада 2020, 12:59

46-річного вора в законі та уродженця Грузії на прізвисько "Магало" затримали на Київщині  і планують видворити за межі України.

Джерело: пресслужба Нацполіції

Дослівно: "У липні цього року рішенням суду "вору в законі" було відмовлено у набутті громадянства України. Розуміючи, що законних підстав перебувати на території країни у нього немає і що він може бути примусово видворений, вживав всіх можливих заходів конспірації, аби не потрапити в поле зору поліцейських. 

"Вор" вже має за плечима кримінальний досвід. Його та його поплічника було засуджено за скоєння на території столичного регіону озброєного нападу на родину підприємця, під час якого вони силою відібрали 150 тисяч доларів". 

Деталі: Поліцейські встановили місце перебування "вора в законі" та затримали його 31 жовтня у заміському будинку на Київщині. 

 

На нього склали адмінпротокол за ст. 203 (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) кодексу України про адміністративні правопорушення.

Наразі "Магало" помістили до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства у Волинській області.

Вирішується питання щодо його примусового видворення з України.

Українська правда
Теми: поліція


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