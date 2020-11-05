Комітет рекомендував ухвалити за основу законопроект Зеленського про судоустрій

Комітет Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя рекомендував парламенту ухвалити законопроект президента №3711 "Про внесення змін до закону України "Про судоустрій і статус суддів" за основу в першому читанні, а рекомендації Венеційської комісії врахувати до другого читання.

Джерело: голова комітету Андрій Костін агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "За рішення проголосували 12 членів комітету, і все це представники фракції "Слуги народу". Це свідчить про тверду позицію "Слуги народу" відновити роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, причому зробити це відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії, яка затвердила їх щодо президентського законопроекту №3711".

Деталі: Костін задекларував готовність урахувати всі рекомендації Венеційської комісії у вигляді правок до законопроекту між першим і другим читанням.

Голова профільного комітету хотів би, щоб і інші фракції парламенту реально продемонстрували рішучість сприяти відновленню роботи ВККС, причому за новими правилами, які передбачають ретельну перевірку майбутніх членів ВККС, щоб ВККС почала працювати, про що також говорила в своєму висновку Венеціанська комісія.

Костін зазначив, що при підготовці до другого читання слід врахувати рекомендації Венеціанської комісії, щодо балансу повноважень Вищої ради правосуддя і Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

За його словами, "більшість" у профільному комітеті готова підтримати інституційну автономію ВККС та виправити норму про коло міжнародних організацій, які будуть давати своїх експертів у конкурсну комісію з відбору нової ВККС, як це рекомендовано Венеційською комісією.

Депутат зазначив: якщо раніше Венеційська комісія у своїх висновках скеровувала Верховну Раду до того, щоб "компетенція ВККС поступово передавалася в сторону Вищої ради правосуддя", то зараз вона чітко підтвердила, що з урахуванням сьогоднішньої ситуації в Україні повинна бути окрема Вища кваліфікаційна комісія суддів України.

Костін уточнив: враховуючи дефіцит кадрів у судовій системі - це понад 2 тисячі вакансій, і необхідність завершення переатестації чинних суддів - а це теж понад 2 тисячі людей, ВККС повинна мати достатню автономію від ВРП.