В США визначили, хто перший отримає вакцину від COVID-19

Радники Центру США контролю та профілактики захворювань проголосували за те, що першими вакцину від коронавірусу мають отримати медпрацівники та люди, які перебувають у закладах тривалого догляду.

Джерело: CNN

Деталі: Відповідне рішення підтримали 13 радників Центру проти 1.

Таким чином, консультативний комітет з практики імунізації визначив дві групи, які у першу чергу отримають вакцину.

"Мешканці закладів тривалого догляду визначаються як дорослі, які живуть в установах, які надають різні послуги, включно із медичним доглядом тим, хто не може самостійно це зробити", – заявили в Центрі.

За даними Центру, на осіб із цих закладів припадає 6% випадків коронавірусу у країні та 40% летальних випадків. Там також зазначають, що за весь час пандемії на коронавірус захворіли більше 240 тисяч медпрацівників, померли 858 осіб.

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