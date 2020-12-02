Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В США визначили, хто перший отримає вакцину від COVID-19

Середа, 2 грудня 2020, 04:23

Радники Центру США контролю та профілактики захворювань проголосували за те, що першими вакцину від коронавірусу мають отримати медпрацівники та люди, які перебувають у закладах тривалого догляду. 

Джерело: CNN

Деталі: Відповідне рішення підтримали 13 радників Центру проти 1. 

Таким чином, консультативний комітет з практики імунізації визначив дві групи, які у першу чергу отримають вакцину. 

"Мешканці закладів тривалого догляду визначаються як дорослі, які живуть в установах, які надають різні послуги, включно із медичним доглядом тим, хто не може самостійно це зробити", – заявили в Центрі.

За даними Центру, на осіб із цих закладів припадає 6% випадків коронавірусу у країні та 40% летальних випадків. Там також зазначають, що за весь час пандемії на коронавірус захворіли більше 240 тисяч медпрацівників, померли 858 осіб. 

Нагадаємо: 

  • Вакцини від COVID-19 виробників Pfizer/BioNTech та Moderna ще не отримали офіційного дозволу, проте фармкомпанії та авіалінії вже готують потужності до поставок. 

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірусСША


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Раду внесуть компромісний проєкт про брехню в декларації: там є обмеження волі

фотоВРП рекомендує Зеленському поновити одіозного суддю, звільненого через Майдан

Микитась пішов на угоду зі слідством, його відпустили під домашній арешт

У наступному році "Укроборонпром" припинить своє існування – глава концерну

Україна в ТКГ: Росія хоче змінити процес врегулювання війни на Донбасі

Зеленський призначив нового керівника "Укроборонпрому" 

Усі новини...
вакцинація
В ЄС можуть затвердити першу вакцину від COVID напередодні Нового року
Ще два розробники вакцини від коронавірусу подалися на умовне затвердження у ЄС
У США доставили першу масштабну партію вакцини від COVID-19
Останні новини
17:57
Ворог на Донбасі активізувався: 7 обстрілів, 4 мінування
17:43
В ОПЕК+ працюють над компромісом щодо видобутку нафти у 2021 році - ЗМІ
17:42
У Зеленського очікують за Байдена збільшення торгового обігу зі США
17:34
У шахті на Дніпропетровщині стався обвал: на місці працюють рятувальники
17:23
Фонд держмайна продав дванадцятий завод "Укрспирту" за 61 мільйон
17:20
Парламент Молдови схвалив закон, який зменшує повноваження президентки Санду
17:16
Судді КСУ поспілкувалися з представниками Венеційки
17:02
Тесть Татарова отримав від Київради землі на 21 мільйон – ЗМІ
17:01
Премію "Оскар" планують провести в традиційному офлайн форматі
16:51
Сійярто поскаржився, що місія ОБСЄ не хоче їхати на Закарпаття захищати угорців
Усі новини...