Радуцький: Україна може отримати прискорений доступ до вакцини від COVID-19

Профільний комітет Верховної Ради рекомендував нардепам підтримати законопроєкт №4314, який дозволяє скоротити терміни затвердження клінічних випробувань і реєстрації вакцин і ліків проти коронавірусу.

Джерело: коментар голови парламентського комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайла Радуцького, цитує партія "Слуга народу"

Пряма мова: "Вакцинація великої кількості пацієнтів дозволить зменшити навантаження на систему охорони здоров’я України".

Деталі: Зазначається, що залучення до клінічних випробувань вакцин дозволило б вже зараз провести вакцинацію частини населення. Окрім того, скорочення термінів державної реєстрації відповідних засобів пришвидшить їхнє повномасштабне застосування.

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