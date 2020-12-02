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Радуцький: Україна може отримати прискорений доступ до вакцини від COVID-19

Середа, 2 грудня 2020, 23:55
Радуцький: Україна може отримати прискорений доступ до вакцини від COVID-19

Профільний комітет Верховної Ради рекомендував нардепам підтримати законопроєкт №4314, який дозволяє скоротити терміни затвердження клінічних випробувань і реєстрації вакцин і ліків проти коронавірусу. 

Джерело: коментар голови парламентського комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайла Радуцького, цитує партія "Слуга народу" 

Пряма мова: "Вакцинація великої кількості пацієнтів дозволить зменшити навантаження на систему охорони здоров’я України".

Деталі: Зазначається, що залучення до клінічних випробувань вакцин дозволило б вже зараз провести вакцинацію частини населення. Окрім того, скорочення термінів державної реєстрації відповідних засобів пришвидшить їхнє повномасштабне застосування. 

Нагадаємо: 

  • Держава виділить 2,6 млрд гривень у 2021 році на вакцинацію від COVID-19.
  • Також Кабмін  веде переговори з міжнародними партнерами для отримання додаткового фінансування, щоб купити більше вакцин.
  • Уряд на засіданні 2 грудня вніс вакцини від COVID-19 до переліку лікарських засобів, необхідних для боротьби з коронавірусною хворобою, чим звільнив їх від сплати податку на додану вартість.

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірус
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