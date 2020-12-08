На Сумщині планували напад на керівника місцевої ОТГ – СБУ

Служба безпеки повідомляє, що затримала в Сумській області організатора угрупування, яке планувало напад на керівника місцевої об’єднаної територіальної громади.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Відзначається, що бандити планували напад на керівника ОТГ, комерсанта та власника місцевої агрофірми.

Злочин мала вчинити банда, яка тероризувала громадян регіону, щоб заволодіти грошима трьох жителів Конотопського району.

Правоохоронці повідомляють, що задокументували дії зловмисників і попередили розбійний напад.

Зокрема, силовики затримали організатора угруповання за місцем його проживання. Зловмисник саме розподіляв гроші, які отримав злочинним шляхом.

Під час обшуків за місцями проживання зловмисників правоохоронці вилучили вогнепальну зброю, боєприпаси. Також перевіряється інформація про їх причетність до скоєння інших подібних злочинів.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру всім учасникам групи і обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У межах провадження за ч.3 ст.187 та ч.1 ст.263 ККУ тривають слідчі дії.