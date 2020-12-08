Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На Сумщині планували напад на керівника місцевої ОТГ – СБУ

Вівторок, 8 грудня 2020, 16:15

Служба безпеки повідомляє, що затримала в Сумській області організатора угрупування, яке планувало напад на керівника місцевої об’єднаної територіальної громади.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Відзначається, що бандити планували напад на керівника ОТГ, комерсанта та власника місцевої агрофірми.

Злочин мала вчинити банда, яка тероризувала громадян регіону, щоб заволодіти грошима трьох жителів Конотопського району.

Правоохоронці повідомляють, що задокументували дії зловмисників і попередили розбійний напад.

Зокрема, силовики затримали організатора угруповання за місцем його проживання. Зловмисник саме розподіляв гроші, які отримав злочинним шляхом.

 

Під час обшуків за місцями проживання зловмисників правоохоронці вилучили вогнепальну зброю, боєприпаси. Також перевіряється інформація про їх причетність до скоєння інших подібних злочинів.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру всім учасникам групи і обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У межах провадження за ч.3 ст.187 та ч.1 ст.263 ККУ тривають слідчі дії.

 

Українська правда
Теми: Сумська областьдецентралізаціяполіціянападСБУ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоМаруся Звіробій приєдналася до команди Порошенка та балотуватиметься в Раду

Венеційська комісія радить Україні змінити закон про Конституційний суд

Новини 10 грудня: придбання вакцини в Україні, план застосування військ РФ і Білорусі

Голові Волинської ОДА висловили недовіру

Екстрадиція Бахматюка: НАБУ розцінило дії Офісу генпрокурора як спробу саботажу

Міноборони про Бутусова: Немає вакансій, які відповідають рівню його амбіцій

Усі новини...
Сумська область
Зеленський призначив нового очільника Сумщини
Кабмін погодив призначення трьох нових голів ОДА
Зеленський призначив в.о. голів Івано-Франківської, Одеської і Сумської ОДА
Останні новини
02:11
Фото ВідеоSpaceX показала уламки космічного корабля Starship SN8, який розбився при посадці
01:57
Фото, ВідеоЗатримано банду, якою керували "вори в законі" із Росії
01:15
Нацрада винесла попередження каналам, пов’язаним із Медведчуком
00:30
ВідеоВенедіктова не доплатила за проживання на держдачі, на яку й так мала "знижку" – "Схеми"
23:59
"Зоря" програла свій останній матч у Лізі Європи
23:47
Крижаний дощ у Києві: літаки відмовляються сідати в аеропортах
23:13
Португалія виплатить компенсацію родині українця, вбитого в аеропорту Лісабона
22:48
відеоМаруся Звіробій приєдналася до команди Порошенка та балотуватиметься в Раду
22:23
Шмигаль обговорив з представниками кримських татар стратегію деокупації
22:06
Новини економіки: залізничні квитки дорожчатимуть, безробіття зростає
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!