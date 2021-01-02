Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд у США відхилив ще один позов прихильників Трампа

Субота, 2 січня 2021, 11:12
Суд у США відхилив ще один позов прихильників Трампа

Федеральний суддя відхилив позов прихильників Трампа у Конгресі, за допомогою якого сподівалися "натиснути" на віцепрезидента Майка Пенса та відкрити можливість для того, щоб останній момент змінити результат президентських виборів. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє New York Times.

Віцепрезидент Майк Пенс відповідальний за те, щоб під час офіційного підрахунку голосів виборників у Конгресі, яке відбудеться 6 січня, відкривати голоси з кожного штату та оголошувати результат, після чого відбудеться офіційне затвердження переможця виборів. 

Позивачі - республіканці на чолі з Луї Гомертом, членом Палати представників від Техасу, хотіли розширити роль віцепрезидента, яка є суто церемоніальною, та дозволити відхиляти голоси виборників. Чинному закону, що визначає процедуру, понад 100 років. 

Перед цим Департамент юстиції (Мін’юст) США звертався з проханням відхилити позов, аргументуючи це тим, що від Майка Пенса не можна вимагати виконувати обов’язки інакше, ніж це передбачено законодавством. 

Верховний суд та суди у щонайменш восьми ключових штатах відкинули вже низку позовів кампанії Трампа та його прихильників, якими намагалися оскаржити перемогу Джо Байдена. 

Нагадаємо, 14 грудня Колегія виборників затвердила перемогу Джо Байдена на президентських виборах у США. 

Усі голоси були віддані так, як і планувалося - у жодному штаті не знайшлося так званих "зневірених виборників", які проголосували інакше, аніж їм доручили виборці штату. Джо Байден отримав 306 із необхідних для перемоги 270 голосів виборників.

Детальніше про особливості голосування у США читайте у статті Голосування поштою і "зневірені виборники": маловідомі правила виборів президента США.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампСШАвибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
Трамп
Україні, можливо, доведеться віддати частину території, щоб зупинити війну – Трамп
Трамп розповів, як його розмова з Путіним нібито відтермінувала вторгнення РФ в Україну
Трамп не визнав вини у справі про секретні документи, суд не обмежив його в пересуванні
Останні новини
14:35
NYT: США закликали Ізраїль до кінця року зменшити масштаби операції у Газі
14:22
Яке порно дивилися українці у 2023-му: звіт від Pornhub
14:06
У Росії вп'яте за півроку підвищили облікову ставку
13:58
Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт
13:43
фото У Білорусі розпочали раптову перевірку чергових сил ВПС і ППО
13:40
Бізнес в Україні опитали про податкове законодавство: 8% оцінили позитивно
13:40
З жовтня на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіли понад 1,5 млн українців – МОЗ
13:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
13:31
Росія відновила експорт дизельного палива морем до 1 мільйона барелів на добу
13:26
У "Дії" почалося голосування за фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2024
Усі новини...
Реклама: