Президент Чехії: Навальний - проти Путіна, а не режиму, він підтримав анексію Криму

Президент Чехії Мілош Земан вважає російського опозиціонера Олексія Навального противником президента РФ Володимира Путіна, але не режиму в цілому, тому, що той підтримував анексію Криму.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Земан сказав в ефірі радіо Frekvence 1.

"Він видає себе за борця за демократію, але я читав, що він підтримував анексію Криму, брав участь у низці націоналістичних маршів і підтримував сталінські депортації з чеченцями, ну і що це за борець за демократію? Я думаю, що він російський націоналіст", - сказав Земан.

"Нічого проти, але він не повинен прикидатися одним з тих політиків, які проти режиму Путіна. Він тільки проти Путіна, і це дуже велика різниця", - додав чеський президент.

Відзначимо, що Земан відомий своєю прихильністю до позиції Кремля і особисто президента Росії.

У жовтні 2014 року в інтерв'ю радіостанції "Ехо Москви" Навальний висловив свою позицію щодо окупації Криму, його слова викликали критику в Україні.

"Я вважаю, що, незважаючи на те, що Крим був захоплений з кричущим порушенням всіх міжнародних норм, проте реалії такі, що Крим зараз є частиною РФ. І давайте не будемо обманювати себе. І українцям я сильно раджу теж не обманювати себе. Він залишиться частиною Росії і більше ніколи в доступному для огляду майбутньому не стане частиною України... Крим – це бутерброд з ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати?" - заявляв Навальний.