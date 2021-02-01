Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Президент Чехії: Навальний - проти Путіна, а не режиму, він підтримав анексію Криму

Понеділок, 1 лютого 2021, 09:40

Президент Чехії Мілош Земан вважає російського опозиціонера Олексія Навального противником президента РФ Володимира Путіна, але не режиму в цілому, тому, що той підтримував анексію Криму.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Земан сказав в ефірі радіо Frekvence 1.

"Він видає себе за борця за демократію, але я читав, що він підтримував анексію Криму, брав участь у низці націоналістичних маршів і підтримував сталінські депортації з чеченцями, ну і що це за борець за демократію? Я думаю, що він російський націоналіст", - сказав Земан.

"Нічого проти, але він не повинен прикидатися одним з тих політиків, які проти режиму Путіна. Він тільки проти Путіна, і це дуже велика різниця", - додав чеський президент.

Відзначимо, що Земан відомий своєю прихильністю до позиції Кремля і особисто президента Росії.

У жовтні 2014 року в інтерв'ю радіостанції "Ехо Москви" Навальний висловив свою позицію щодо окупації Криму, його слова викликали критику в Україні. 

"Я вважаю, що, незважаючи на те, що Крим був захоплений з кричущим порушенням всіх міжнародних норм, проте реалії такі, що Крим зараз є частиною РФ. І давайте не будемо обманювати себе. І українцям я сильно раджу теж не обманювати себе. Він залишиться частиною Росії і більше ніколи в доступному для огляду майбутньому не стане частиною України... Крим – це бутерброд з ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати?" - заявляв Навальний.

Теми: НавальнийПутінКрим


powered by lun.ua
Головне сьогодні

МОЗ: Україна вже за два тижні отримає вакцини від коронавірусу 

Зеленський має питання до Байдена: Чому Україна досі не в НАТО?

Головні новини неділі і ночі: візит СБУ на "Мотор Січ", протести в РФ

Президент не відчуває загрози від Китаю, хоча ввів санкції проти їхніх інвесторів

В ОРДО заявили про отримання російської вакцини від COVID-19

Кравчук хоче винести на референдум питання Донбасу і Криму

Усі новини...
Навальний
Дружину Навального знову затримували в Москві
У РФ затримано більше 80 журналістів і рекордну кількість протестувальників
Протести у РФ: вже більше 4 тисяч затриманих, ОМОН б'є людей
Останні новини
10:41
Україна проситиме про більшу кількість вакцин Pfizer
10:21
відеоРосійський Су-24 пролетів на малій висоті поруч з есмінцем США в Чорному морі
09:58
Офіційний курс: гривня зміцнилась до долара
09:43
Канада посилила правила в'їзду в країну через нові штами коронавірусу
09:40
Президент Чехії: Навальний - проти Путіна, а не режиму, він підтримав анексію Криму
09:38
МОЗ: Україна вже за два тижні отримає вакцини від коронавірусу 
09:26
Зеленський про вакцини: Неприємно - відчувати, що ти стоїш з простягнутою рукою
09:16
У Нідерландах відновлюються слухання у справі МН17
09:03
Зеленський має питання до Байдена: Чому Україна досі не в НАТО?
08:39
В ЄС засудили застосування сили і масові затримання на протестах у Росії
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!