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100-річний ветеран, який зібрав мільйони фунтів для медиків Британії, помер у лікарні з COVID

Вівторок, 2 лютого 2021, 18:13
100-річний ветеран, який зібрав мільйони фунтів для медиків Британії, помер у лікарні з COVID

Британський 100-річний ветеран Другої світової Том Мур, який під час локдауну минулого року зібрав понад 33 млн фунтів стерлінгів для медиків і став героєм у Британії, помер у лікарні після госпіталізації з коронавірусом. 

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC, про смерть Мура повідомили його дочки.

"Ми з великим сумом повідомляємо про смерть нашого дорогого батька, капітана сера Тома Мура. Ми так вдячні, що були з ним в останні години його життя: Ханна, Бенджі і Джорджія були біля його ліжка, а Люсі по FaceTime. Ми годинами розмовляли з ним, згадуючи наше дитинство і нашу чудову матір. Ми разом сміялися і плакали", - розповіли доньки Ханна і Люсі.

Речник Букінгемського палацу заявив, що королева надсилає родині Мура приватне повідомлення із висловленням співчуття. 

Сера Тома госпіталізували у неділю після того, як він деякий час лікувався від пневмонії та минулого тижня отримав позитивний результат тесту на коронавірус. 

За словами його сім'ї, останні п'ять років Мур лікувався від раку простати і шкіри. Він не був вакцинований проти COVID-19, бо приймав інші ліки. 

Торік весною Мур невдовзі до свого 100-річчя запланував зібрати кошти на знак подяки персоналу Національної служби здоров'я, який дбав про нього, коли він лікувався від раку і відновлювався після перелому. Мур пройшов 100 кіл у своєму саду з ходунками без сторонньої допомоги.

Спочатку він мав намір зібрати таким чином 1000 фунтів, однак його вчинок настільки вразив людей, що пожертви зробили сотні тисяч людей.

Своїм вчинком Мур побив два рекорди Гіннеса. У липні 2020 року королева Єлизавета II посвятила Тома Мура в лицарі.

Теми: коронавірусВелика БританіяВелика Британія
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