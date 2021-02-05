Зеленський скасував публікацію своїх указів в "Офіційному віснику"

Президент Володимир Зеленський скасував деякі укази попередніх президентів про публікацію актів законодавства України та президентських указів в "Офіційному віснику України".

Джерело: указ президента №48 2021 року, "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Зокрема, в "Офіційному віснику" більше не публікуватимуть укази та розпорядження президента.

Також там не буде постанов й розпоряджень Кабміну нормативного характеру та актів Конституційного суду України.

Крім того, з указу 1996 року № 1207 Зеленський вилучив положення про те, що поширення "Офіційного вісника" здійснюється шляхом відкритої передплати та роздрібної торгівлі.

Його указ набирає чинності з дня опублікування.