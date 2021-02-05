Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Зеленський скасував публікацію своїх указів в "Офіційному віснику"

П'ятниця, 5 лютого 2021, 16:54

Президент Володимир Зеленський скасував деякі укази попередніх президентів про публікацію актів законодавства України та президентських указів в "Офіційному віснику України".

Джерело: указ президента №48 2021 року, "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Зокрема, в "Офіційному віснику" більше не публікуватимуть укази та розпорядження президента.

Також там не буде постанов й розпоряджень Кабміну нормативного характеру та актів Конституційного суду України.

Крім того, з указу 1996 року № 1207 Зеленський вилучив положення про те, що поширення "Офіційного вісника" здійснюється шляхом відкритої передплати та роздрібної торгівлі.

Його указ набирає чинності з дня опублікування.

Українська правда
Теми: Зеленськийуказизаконодавство


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Данілов каже, що санкції проти холдингу Медведчука готували 8 місяців

фотоВенедіктова представила нового прокурора Одещини

У Раді запропонували закрити вхід журналістам Медведчука, ОПЗЖ "пішла в бій"

Рада підтримала перехід на електронні трудові книжки

відеоКолишні розвідники планували викрасти екскомандувача Сил спецоперацій – СБУ

Щасливчик: нардеп зі "Слуги народу" 6 разів виграв сотні тисяч у лотерею

Усі новини...
Зеленський
В "Слузі народу" відповіли на підготовку імпічменту: "Якісь садомазохістські фантазії"
У КС кажуть, що Тупицький працює з дому і отримує зарплату
Атака каналів Медведчука — це початок президентської кампанії Зеленського
Останні новини
17:33
НБУ відмовив Тігіпку в опосередкованій купівлі Промінвестбанку
17:27
Секретар РНБО: В Україні йде шпигунська війна, агентура РФ просто шалена
17:25
Чехія зацікавилась російським "Спутником V"
17:23
Україні підтвердили надання 12 млн доз COVID-вакцин – Степанов
17:01
У січні реєстрації вживаних авто перевищили продаж нових у 4,5 рази – асоціація
16:54
Данілов каже, що санкції проти холдингу Медведчука готували 8 місяців
16:54
Зеленський скасував публікацію своїх указів в "Офіційному віснику"
16:48
Під час зустрічі Лаврова і Борреля РФ вирішила вислати трьох європейських дипломатів
16:35
В МЗС відреагували на російську критику українських санкцій проти Нікарагуа
16:33
Росія тестує "Спутник V" на бюджетниках у Криму – представник Зеленського
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!