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У США розповіли про результати введення суворого маскового режиму

Неділя, 7 лютого 2021, 08:28
У США розповіли про результати введення суворого маскового режиму
Фото: Eduardo Munoz, VIEWpress

У тих американських штатах, де запровадили обов'язковий масковий режим, зменшилася кількість госпіталізацій хворих на коронавірус.

Джерело: Голос Америки з посиланням на дані дослідження Центрів із контролю та профілактики захворювань США (CDC)

Деталі: У період з квітня до липня минулого року дослідники спостерігали за рівнем госпіталізацій у 10 американських штатах, де запровадили обов'язкове носіння масок. Мова про Каліфорнію, Колорадо, Коннектикут, Меріленд, Мічиган, Міннесоту, Нью-Мексико, Нью-Йорк, Огайо та Орегон.

Фахівці виявили, що вже через три тижні після набуття чинності указу про обов'язкові захисні маски, кількість госпіталізацій із діагнозом COVID-19 у цих штатах впав майже на 5%.

Наразі у США 31 штат та столиця Вашингтон оголосили обов'язкове носіння захисних масок на обличчі. Рівень госпіталізацій у цих штатах значно зменшився серед людей віком від 18 до 64 років.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусСШАепідемія
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