У Британії 200 вчених підозрюють у передачі військових технологій Китаю – ЗМІ

Близько 200 британських вчених перебувають під слідством за підозрою в ненавмисній допомозі китайському уряду у створенні зброї масового знищення.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Times.

Вчених підозрюють у порушенні суворих експортних законів, спрямованих на запобігання передачі інтелектуальної власності особливо чутливих технологій ворожим державам.

За даними видання, уряд готується відправити відповідні повідомлення більш ніж 200 громадянам Великої Британії, які працюють в більш ніж дюжині британських університетів.

Ці люди підозрюються в передачі Китаю досліджень в області передових військових технологій, таких як літаки, конструкції ракет і кіберзброї.

Багато з вчених, які перебувають під слідством, підозрюються в ненавмисному порушенні законів шляхом укладення комерційних угод з китайськими компаніями.

Підозрюваним може загрожувати до 10 років тюремного ув'язнення, якщо вони будуть визнані винними в порушенні указу про контроль за експортом 2008 року.