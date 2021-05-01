За час локдауну в Києві виявили більше 10,5 тисяч порушень

За період посилення карантину в Києві поліцейські виявили понад 10,5 тисяч адміністративних правопорушень.

Джерело: поліція Києва

Деталі: Посилені карантинні обмеження діяли у столиці з 20 березня по 30 квітня.

Дослівно начальник поліції Києва Андрій Крищенко: "Правоохоронці цілодобово здійснювали перевірку об’єктів господарської діяльності, дотримання карантинних вимог пасажирами громадського транспорту та патрулювали місця відпочинку.

У результаті за час посилення карантинних вимог поліцейські всього склали 10 562 адміністративних матеріали.

З них: 957 на посадових осіб суб’єктів господарювання за частиною 1 статті 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення) , зокрема це – розважальні заклади, нічні клуби та ресторани.

На громадян за період "червоного" рівня епідемічної небезпеки складено 474 адміністративних протоколи за частиною 1 статті 44-3. Окрім цього за ч. 2 ст. 44-3 КУпАП у відношенні громадян винесено 9 131 постанову".