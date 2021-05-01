Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

За час локдауну в Києві виявили більше 10,5 тисяч порушень

Субота, 1 травня 2021, 14:18
фото поліції

За період посилення карантину в Києві поліцейські виявили понад 10,5 тисяч адміністративних правопорушень.

Джерело: поліція Києва

Деталі: Посилені карантинні обмеження діяли у столиці з 20 березня по 30 квітня.

Дослівно начальник поліції Києва Андрій Крищенко: "Правоохоронці цілодобово здійснювали перевірку об’єктів господарської діяльності, дотримання карантинних вимог пасажирами громадського транспорту та патрулювали місця відпочинку.

У результаті за час посилення карантинних вимог поліцейські всього склали 10 562 адміністративних матеріали.

З них: 957 на посадових осіб суб’єктів господарювання за частиною 1 статті 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення) , зокрема це – розважальні заклади, нічні клуби та ресторани.

На громадян за період "червоного" рівня епідемічної небезпеки складено 474 адміністративних протоколи за частиною 1 статті 44-3. Окрім цього за ч. 2 ст. 44-3 КУпАП у відношенні громадян винесено 9 131 постанову".

Теми: Київкарантинполіція


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Київ про санкції Москви: ще один доказ гібридної агресії

В Одесі від коронавірусу вакцинували тисячу громадян Китаю

Марш на честь СС "Галичина" був заявлений як марш вишиванок – КМДА

Антоненку виплатять компенсацію, якщо визнають невинним – міністр

COVID в Україні: за добу 351 смерть і майже 15 тисяч одужань

NASA призупиняє контракт зі SpaceX для доставки людей на Місяць

Усі новини...
Київ
Марш на честь СС "Галичина" був заявлений як марш вишиванок – КМДА
У Києві 671 новий випадок COVID і 35 смертей
Марш на честь СС "Галичина": поліція склала протокол на учасника і відкрила провадження
Останні новини
14:26
Україна домовилася з Pfizer ще про 10 млн доз цього року
14:18
За час локдауну в Києві виявили більше 10,5 тисяч порушень
13:39
Київ про санкції Москви: ще один доказ гібридної агресії
13:24
Глава Мюнхенської конференції вважає необхідним захист від Росії в Європі
13:20
Запорізька АЕС відключила ще один блок для ремонту
13:10
Погода на Великдень: до 23 тепла і грози
12:30
У Нафтогазі повідомляють про п'ятикратне зростання заявок на приєднання споживачів
12:03
В Одесі від коронавірусу вакцинували тисячу громадян Китаю
11:49
Німеччина засудила безпідставні санкції РФ проти громадян ЄС
11:33
Марш на честь СС "Галичина" був заявлений як марш вишиванок – КМДА
Усі новини...