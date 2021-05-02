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В Одесі поліція готова до 2 травня, Куликове поле вже під охороною

Неділя, 2 травня 2021, 11:14
В Одесі поліція готова до 2 травня, Куликове поле вже під охороною

У річницю трагедії 2 травня в Одесі силовики взяли під охорону Куликове поле та Соборну площу.

Джерело: повідомлення МВС

Деталі: Прощу та Куликове поле перевірили поліцейські-вибухотехніки на наявність небезпечних предметів.

На Куликовому полі з боку Італійського бульвару та на перетині вулиць Канатної й Пироговської встановили так звані фільтраційні пункти. Довкола обох площ обмежили рух транспорту.

Дослівно: "Увесь комплекс превентивних дій, що проводять правоохоронці, обумовлений метою не допустити порушень публічного порядку та загрози безпеці людей під час заходів з нагоди вшанування пам’яті загиблих 2 травня 2014 року, які невдовзі розпочнуться в центральній частині міста".

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Нагадаємо:

В Одесі 2 травня 2014 року в ході масових заворушень загинули 48 осіб і понад 200 зазнали поранень, більшість загинули під час пожежі у Будинку профспілок.

Правоохоронні органи розпочали близько десятка кримінальних проваджень за різними фактами, найбільш резонансне - справа про події на Грецькій площі, де сталися перші сутички.

Українська правда

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Теми: Одесаполіція
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