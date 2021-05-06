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Кулеба прокоментував, чи допомагає Україна США із розслідуванням справи Джуліані

Четвер, 6 травня 2021, 12:08
Кулеба прокоментував, чи допомагає Україна США із розслідуванням справи Джуліані

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що не чув про офіційні запити ФБР до України щодо справи Джуліані - юриста експрезидента США Дональда Трампа, але Україна відкрита до допомоги, якщо за нею звернуться. 

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю CNN.

Минулого місяця у домівці Джуліані в Манхеттені провели обшук у зв’язку з тривалим кримінальним розслідуванням щодо його пов’язаної з Україною діяльності в останні роки президентства Трампа. 

Дмитро Кулеба сказав, що йому не відомо про будь-які офіційні запити ФБР до України з проханням про сприяння у розслідуванні щодо Джуліані.

Він зазначив, що Україна "відкрита до допомоги" у відповідь на запити ФБР, тому що країні "немає чого приховувати".

Глава МЗС зазначив, що не може судити, чи були певні дії Джуліані порушенням законодавства, проте сказав, що він "явно грав у політику та зробив ситуацію ризиковою для України та її відносин із Вашингтоном".

"Ми зробили усе можливе, щоб уникнути цієї пастки і зберегти двопартійну підтримку України з боку США", - зазначив Дмитро Кулеба.

В інтерв’ю він сказав також, що часи Трампа через цю ситуацію були "складними" для України.

Як відомо, звинувачення Дональда Трампа у тиску на Зеленського під час телефонної розмови задля розгляду справи проти сина Джо Байдена стали підставою для його першого імпічменту. Тоді Сенат виправдав Трампа.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАУкраїнаКулеба ДмитроТрамп
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