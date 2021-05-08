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Сьогодні Україна захищає всю демократичну Європу – МЗС

Субота, 8 травня 2021, 12:50
Сьогодні Україна захищає всю демократичну Європу – МЗС

У МЗС наголошують, що сьогодні Україна захищає від агресії РФ не лише саму себе, але й всю демократичну Європу.

Джерело: заява МЗС до Дня пам'яті і примирення

Дослівно: "Протягом багатьох десятиліть ми сподівались, що війна більше ніколи не прийде на українську землю. Але в 2014 Росія розпочала військову агресію проти України та окупувала частину нашої території.

Сьогодні Україна захищає не лише саму себе, але й всю демократичну Європу. Ту Європу, яка постала на руїнах Другої світової війни та яка об’єднана головною ідеєю "Ніколи Знову"".

Деталі: У МЗС нагадали, що під час Другої світової війни понад 8 мільйонів українців були вбиті, закатовані чи померли від голоду. Більше 7 мільйонів українців воювали проти нацистів в лавах союзників.

"Це історія про руйнування, смерть і дезінформацію - велику брехню, що розпалює ворожнечу, знищує і вбиває", - йдеться у заяві.

Українська правда

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Теми: МЗСЄвропаРосія
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