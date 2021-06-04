Екснардеп "Партії регіонів" Левченко повернувся в Україну

Колишній народний депутат від Партії регіонів Микола Левченко виграв позов в Європейському суді з прав людини і вже повернувся в Україну.

Джерело: адвокат Олег Курчин в Facebook, "Новости Донбасса", заступник директора департаменту комунікацій МВС Ярослав Тракало в коментарі УП, пресцентр СБУ у коментарі УП

Пряма мова захисника: "Адвокатське об'єднання "Курчин і Партнери" виграло справу в ЄСПЛ проти України в інтересах Миколи Левченка і зобов'язало виплатити компенсацію клієнту в сумі 1100 євро, чим поставило крапку в справах, які були внесені в ЄРДР".

Деталі: До свого посту він додав фотографію з Левченком. Знімок був зроблений біля офісу адвоката в Києві.

За даними "Новостей Донбасса", ЄСПЛ прийняв до розгляду позов Левченко в березні 2020 року. Предметом розгляду було названо невиконання прокуратурою Київської області рішення суду про закриття кримінального провадження проти екснардепа, а також "порушення розумних строків".

Микола Левченко був оголошений в розшук в Україні у 2016 році. Довгий час політик жив у Росії. Зараз в розшукових обліках МВС інформація про Левченка відсутня.

Заступник директора департаменту комунікацій МВС Ярослав Тракало пояснив УП, що Левченко був знятий з розшуку в березні 2021 року згідно з листом Служби безпеки України.

Пряма мова Тракала: "Вказана особа була оголошена в розшук у 2016 році за поданням СБУ. 18 березня 2021 року МВС отримало від служби лист про припинення розшуку у зв'язку з закриттям кримінального провадження, що й було виконано 25 березня".

UPD: Служба безпеки України пояснює, що кримінальне провадження щодо екснардепа "Партії регіонів" Миколи Левченка закрито, але СБУ "продовжує діяльність щодо викриття осіб, які в той чи інший спосіб сприяли або продовжують сприяти країні-агресору".

В СБУ кажуть, що почали розслідування щодо Левченка в 2014 році за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 та ч. 3 ст. 161 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України; порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). У 2015 році йому було повідомлено про підозру, а за клопотанням СБУ Апеляційний суд м. Києва дав дозвіл на його затримання.

Однак згодом Генеральна прокуратура передала провадження слідчим Національної поліції. Процесуальний керівник у квітні 2020 року прийняв рішення про закриття кримінального провадження щодо Левченка, а у лютому 2021 року слідчі Нацполу прийняли рішення про закриття кримінального провадження взагалі.

Дослівно СБУ: "Водночас Служба безпеки України відстоює позицію, що особи, котрі своїми діями сприяли країні-агресору, мають понести покарання в межах закону. СБУ продовжуватиме роботу в цьому напрямі".

Нагадаємо: 25 травня 2018 року Шевченківський районний суд Києва зобов'язав прокуратуру Київської області закрити кримінальне провадження проти Левченка. Однак прокуратура рішення не виконала.

Суд аргументував своє рішення тим, що сторона обвинувачення не довела зв'язок заяв Левченка з заворушеннями на території Донецької та Луганської областей, створенням основи для ескалації конфлікту і подальшого розпалювання ворожнечі на території країни.

У травні 2019 року Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти співробітника прокуратури через відмову виконати рішення суду.