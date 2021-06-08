Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Держсекретар США вважає завершення побудови "Північного потоку-2" доконаним фактом

Вівторок, 8 червня 2021, 12:06
Держсекретар США вважає завершення побудови Північного потоку-2 доконаним фактом

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що завершення російського газопроводу "Північний потік-2" є "доконаним фактом", захищаючи рішення відмовитись від деяких санкцій і пообіцявши відповідь, якщо Москва спробує використовувати газ як зброю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Німеччина сіла за стіл переговорів, і ми активно з нею співпрацюємо", - сказав Блінкен на слуханні комітету у закордонних справах Палати представників.

"З практичної точки зору, я думаю, що фізичне завершення трубопроводу є доконаним фактом. І незалежно від санкцій проти цього суб’єкта та генерального директора, на наш погляд, нічого не змінилося б з точки зору фізичного завершення ", - заявив він.

Проєкт, який зараз завершено на 95%, обійде Україну, позбавляючи її вигідних транзитних зборів та потенційно підриваючи її боротьбу проти російської агресії.

"У нас є попередні домовленості про реагування на будь-яку діяльність Росії, яка загрожуватиме безпеці чи економічній безпеці будь-якої з країн", - сказав Блінкен.

Як відомо, адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга.

Президент США пояснив своє рішення не застосовувати санкції до ключової компанії-учасника будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" тим, що проєкт вже фактично добудований, а також небажанням зашкодити відносинам з Європою.

Президент Україна Володимир Зеленський у інтерв’ю американському виданню Axios заявив, що президент США Джо Байден все ще міг би зупинити газопровід "Північний потік-2", якби справді цього захотів.

Читайте також:  Лана Зеркаль: Є шанс забрати у Байдена право гратися з санкціями по "Північному потоку-2"

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАПівнічний потік-2
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
США
Народ України надихає світ – Блінкен
Посол США звернулась до українців на 500-ий день вторгнення Росії
Київ побоюється, що неформальні переговори США й РФ пов’язані з членством України в НАТО – ЗМІ
Останні новини
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
Усі новини...
Реклама: