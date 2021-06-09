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Кроки Зеленського до миру на Донбасі підтримують 38% українців

Середа, 9 червня 2021, 13:27

Зусилля президента Володимира Зеленського, спрямовані на врегулювання на Донбасі, підтримують 38% населення України, за останні 2 роки на сході стало на 15% менше прихильників прямих переговорів із лідерами сепаратистів ОРДЛО.

Джерело: травневе опитування Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва 

Деталі: Не підтримують зусилля Зеленського щодо врегулювання на Донбасі 19% респондентів, ще 28% нічого не знають про дії президента в цьому напрямі.

 

Голова держави має підтримку в усіх макрорегіонах, окрім сходу. На сході прихильників  і противників дій Зеленського – майже порівну: 28,5% і 31% відповідно. Ще 25% нічого не знають про його спроби залагодити конфлікт на Донбасі.

Як і раніше, громадяни України вважають неприйнятними більшість компромісів, на яких наполягає Росія, з посиланням на Мінські домовленості.

 

Найменш прийнятними є проведення виборів на умовах бойовиків (неприйнятно для 70% та лише для 12% – прийнятно), амністія всіх учасників бойових дій проти українських військ (66% проти 15%), згода на особливі економічні та політичні відносини ОРДЛО з Росією (64% проти 15,5%), а також формування силових органів ОРДЛО лише із місцевих представників (61% проти 20%).

Більшою готовністю йти на ті чи інші компроміси вирізняються південь та схід: 46% та 45% відповідно вважають прийнятним закріплення в Конституції "особливого статусу" ОРДЛО; для 60% мешканців півдня прийнятно погодитися на нейтральний та позаблоковий статус України; надання російській мові статусу державної прийнятне для 66% на півдні та 55% на сході; близько 50% громадян в обох регіонах готові погодитися на прямі переговори з так званими "ДНР" та "ЛНР", а 48% мешканців сходу – на відновлення торгівлі з окупованими територіями.

В той же час на сході стали менш прихильно ставитися до низки можливих компромісів. Так, від 2019 року дещо зменшилася частка  тих, хто вважає прийнятним позаблоковий статус (від 60%  – до 50%),повну амністію (від 36% – до 21%) та прямі переговори  з так званими "ДНР" та "ЛНР" (від 64% – до 49%).

 

Якщо порівняти з листопадом 2019 року, суттєво зросла неприйнятність ідеї дозволити ОРДЛО особливі економічні та політичні відносини з Росією: від 50% – до 64%. Така тенденція мала місце в усіх макрорегіонах країни.

Довідка: Фонд  "Демініціативи" з 14 по 19 травня опитав 2020 респондентів віком від 18 років в усіх регіонах України за винятком окупованих територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасЗеленськийсоціологіяопитування
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