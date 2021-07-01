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Україна затвердила стандарти ЄС для морського обладнання

Четвер, 1 липня 2021, 08:58
Україна затвердила стандарти ЄС для морського обладнання

Кабмін схвалив постанову, що впроваджує в Україні європейські вимоги до морського обладнання. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства інфраструктури України.

"Сьогодні Кабінет Міністрів України ухвалив постанову "Про затвердження Технічного регламенту морського обладнання". Постанова враховує вимоги Директиви Європейського парламенту 2014/90/ЄС і є ще одним кроком в імплементації Україною законодавства ЄС", - зазначають у повідомленні.

Технічний регламент визначає вимоги до морського обладнання та встановлює єдині механізми оцінювання його безпечності.

Перехід України на нові стандарти має посилити відповідальність виробників такого обладнання за його безпечність, усунути технічні бар’єри у торгівлі між Україною та ЄС та наблизити угоду про "промисловий безвіз" з ЄС у сфері морського обладнання.

Нагадаємо, угода про "промисловий безвіз", офіційно - Угода про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (ACAA) передбачає взаємне визнання сертифікації продукції та спрощує вихід товарів на ринки ЄС. Вона дозволить виробникам промислової продукції отримувати необхідні сертифікати в Україні, а не їхати в ЄС у пошуках офіційного представника (резидента ЄС), який може отримати цей сертифікат.

Як повідомлялося, наступний етап підготовки угоди має початись у вересні.

Читайте також: "Жовта картка" для промислового безвізу: де Україна створила собі проблеми.

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Теми: Кабінет міністрівЄС
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