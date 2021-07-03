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У Києві та області очікуються грози і град – ДСНС

Субота, 3 липня 2021, 13:47
У Києві та області очікуються грози і град – ДСНС

У Києві та області у суботу до кінця доби можливі град і шквали, вдень у неділю гроза.

Джерело: ДСНС із посиланням на Укргідрометцентр, meteo.gov.ua

Дослівно ДСНС: "У Києві та області у найближчу годину з утриманням до кінця доби 3 липня подекуди град та шквали 15-20 м/с, вдень 4 липня гроза (І рівень небезпечності, жовтий)".

Деталі: Як повідомляє Укргідрометцентр, несприятливі погодні умови очікуються по всій Україні.

Дослівно: "Вдень 3 липня в Україні грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

 

4 липня вночі у західних, східних та південно-східних областях, вдень в Україні грози, вдень у більшості південних та центральних областей подекуди град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)".

Українська правда

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Теми: погода
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