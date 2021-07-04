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Вночі окупанти на сході гатили з гранатометів і кулеметів, втрат немає

Неділя, 4 липня 2021, 09:13

Станом на 7 годину ранку, 4 липня, на лінії фронту було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку гібридних військ РФ.

Джерело: ранкове зведення штабу ООС

Деталі: Так, поблизу Водяного (що на Приазов’ї) російсько-окупаційні війська двічі застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

А біля Авдіївки ворог відкрив вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Бойових втрат серед військових Збройних сил України немає.

На ворожі обстріли українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Також у штабі повідомили, що у суботу було зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Українська правда
Теми: війнаДонбасРосія


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