Вночі окупанти на сході гатили з гранатометів і кулеметів, втрат немає
Неділя, 4 липня 2021, 09:13
Станом на 7 годину ранку, 4 липня, на лінії фронту було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку гібридних військ РФ.
Джерело: ранкове зведення штабу ООС
Деталі: Так, поблизу Водяного (що на Приазов’ї) російсько-окупаційні війська двічі застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.
А біля Авдіївки ворог відкрив вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Бойових втрат серед військових Збройних сил України немає.
На ворожі обстріли українські військові відкривали вогонь у відповідь.
Також у штабі повідомили, що у суботу було зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.
Українська правда