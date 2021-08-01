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Греція: на заході Пелопоннесу пожежа, евакуювали кілька сіл

Неділя, 1 серпня 2021, 15:33

На заході грецького півострова Пелопоннес в суботу спалахнула сильна пожежа, через якого вже евакуювали кілька сіл.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Близько 100 пожежників залучили до гасіння вогню в районі Ахая, яким допомагали п'ять пожежних машин і два вертольоти.

Жителям сіл Лампір, Камарес, Зірія і Ано Зірія було наказано евакуюватися, оскільки вогонь наблизився до житлових районів.

Також було передано екстрене оповіщення жителям, які перебувають у вогнища пожежі, із закликом "терміново евакуюватися".

Нагадаємо, турецька влада евакуювала туристів з пляжів на південному заході країни, де вирують масштабні лісові пожежі, які загрожують готелям та будинкам місцевих жителів.

Теми: Греція


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