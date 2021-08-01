Греція: на заході Пелопоннесу пожежа, евакуювали кілька сіл
Неділя, 1 серпня 2021, 15:33
На заході грецького півострова Пелопоннес в суботу спалахнула сильна пожежа, через якого вже евакуювали кілька сіл.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.
Близько 100 пожежників залучили до гасіння вогню в районі Ахая, яким допомагали п'ять пожежних машин і два вертольоти.
Жителям сіл Лампір, Камарес, Зірія і Ано Зірія було наказано евакуюватися, оскільки вогонь наблизився до житлових районів.
Також було передано екстрене оповіщення жителям, які перебувають у вогнища пожежі, із закликом "терміново евакуюватися".
Нагадаємо, турецька влада евакуювала туристів з пляжів на південному заході країни, де вирують масштабні лісові пожежі, які загрожують готелям та будинкам місцевих жителів.