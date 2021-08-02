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Під час стрілянини у Нью-Йорку троє людей загинули, 15 – постраждали

Понеділок, 2 серпня 2021, 06:54

Трьох людей застрелили та ще 15 осіб постраждали під час стрілянини у Нью-Йорку. 

Джерело: "Укрінформ

Деталі: Масштабна стрілянина відбулась біля пральні в північній частині Квінзу. Начальник поліції міста розповів, що стрілки наблизились до натовпу та зробили серію пострілів. Після того вони сіли на скутери та зникли з місця події. 

У той час інша група почала стріляти у відповідь. Поранення отримали щонайменше десять осіб, зокрема сім перехожих та троє стрілків. 

Повідомляється, що всі нападники були у масках та светрах із капюшонами. Наразі їх розшукує поліція. 

Поліція вказує, що троє з десяти поранених є представниками угруповання "Тринітаріос", створеного у Нью-Йорку домініканцями у 90-х роках.

Серед постраждалих є 58-річна жінка, яка дістала поранення в живіт та 78-річний чоловік, якому поранено живіт і руку.

Цієї ж ночі відбулись ще стрілянини. У них загинуло три особи. 

Одного загиблого смертельно поранив у груди невідомий з автомобіля. Також 28-річний чоловік отримав шість смертельних вогнепальних поранень у спину. Ще один 32-річний потерпілий отримав від двох невідомих множинні вогнепальні поранення біля кав’ярні у Квінзі, після чого помер.

Теми: СШАкримінал


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