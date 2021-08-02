Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Під час стрілянини у Нью-Йорку троє людей загинули, 15 – постраждали

Понеділок, 2 серпня 2021, 06:54
Під час стрілянини у Нью-Йорку троє людей загинули, 15 – постраждали

Трьох людей застрелили та ще 15 осіб постраждали під час стрілянини у Нью-Йорку. 

Джерело: "Укрінформ

Деталі: Масштабна стрілянина відбулась біля пральні в північній частині Квінзу. Начальник поліції міста розповів, що стрілки наблизились до натовпу та зробили серію пострілів. Після того вони сіли на скутери та зникли з місця події. 

У той час інша група почала стріляти у відповідь. Поранення отримали щонайменше десять осіб, зокрема сім перехожих та троє стрілків. 

Повідомляється, що всі нападники були у масках та светрах із капюшонами. Наразі їх розшукує поліція. 

Поліція вказує, що троє з десяти поранених є представниками угруповання "Тринітаріос", створеного у Нью-Йорку домініканцями у 90-х роках.

Серед постраждалих є 58-річна жінка, яка дістала поранення в живіт та 78-річний чоловік, якому поранено живіт і руку.

Цієї ж ночі відбулись ще стрілянини. У них загинуло три особи. 

Одного загиблого смертельно поранив у груди невідомий з автомобіля. Також 28-річний чоловік отримав шість смертельних вогнепальних поранень у спину. Ще один 32-річний потерпілий отримав від двох невідомих множинні вогнепальні поранення біля кав’ярні у Квінзі, після чого помер.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАкримінал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
США
Народ України надихає світ – Блінкен
Посол США звернулась до українців на 500-ий день вторгнення Росії
Київ побоюється, що неформальні переговори США й РФ пов’язані з членством України в НАТО – ЗМІ
Останні новини
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
Усі новини...
Реклама: