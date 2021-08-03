Росія помстилась Естонії за висилку свого дипломата

МЗС Росії у вівторок викликало естонського посла у зв'язку з висилкою російського дипломата з Естонії, щоб заявити йому рішучий протест російської сторони.

Про це повідомила пресслужба російського міністерства, пише "Європейська правда".

Міністерство нагадало, що 7 липня російська влада оголосила консула Естонії в Санкт-Петербурзі Марта Лятте персоною нон грата, звинувативши його в "проведенні шпигунської операції".

У відповідь 15 липня МЗС Естонії оголосило персоною нон грата співробітника посольства Росії в Естонії.

У зв’язку з цим у вівторок 3 серпня МЗС Росії оголосило співробітника посольства Естонії персоною нон грата, він повинен покинути країну в тижневий термін.

Російське МЗС закликало Таллінн не ускладнювати ситуацію в зв'язку з висилкою дипломатів, інакше Москва дасть рішучу відповідь.

"Пропонуємо естонським партнерам зупинитися ... вся відповідальність за погіршення двосторонніх відносин ляже повністю на естонську сторону", - заявило російське міністерство.