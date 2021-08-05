Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Києві через підозру на вибухівку закривали пересадочний вузол метро

Четвер, 5 серпня 2021, 08:26

У Києві через виявлення підозрілого предмета зачиняли пересадочний вузол між станціями "Золоті ворота" та "Театральна" в метро.

Джерело: Київський метрополітен у Twitter

Дослівно: "Пересадочний вузол між станціями "Золоті ворота" та "Театральна" зачинено для пасажирів. Виявлено підозрілий предмет. Правоохоронці проводять перевірку".

UPD: Пізніше метрополітен повідомив, що перевірку пересадочного вузла завершено. Метрополітен працює у звичайному режимі.

Теми: метроКиїв


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоВенедіктова розсекретить матеріали справи щодо "Іловайського котла"

Глава дипломатії ЄС: Лукашенко порушив "олімпійське перемир'я"

Організатори Олімпіади в Токіо вибачилися: назвали українок росіянками

Каратистка Терлюга здобуває третє олімпійське срібло для України

У Зеленського думають переформатувати уряд: варіанти на "виліт" восени

СБУ заявляє, що викрила банду рекетирів з числа поліції: фігурують і члени "Нацкорпусу"

Усі новини...
метро
Увечері можуть закрити на вхід три станції метро
На станції "Хрещатик" сталася бійка, молодики пустили сльозогінний газ
Людина загинула під потягом метро у Києві
Останні новини
18:50
Зеленському запропонували дати ексрегіоналу Кінаху посаду
18:48
У США хочуть до 2030 року забезпечити на ринку 50% електрокарів
18:35
Мер Конотопа облив водою нардепа Качуру на сесії міськради
17:59
Уряд схвалив євроінтеграційний законопроєкт про посилення контролю за ГМО
17:58
Робота у тіні: за місяць перевірок знайшли 5 тисяч нелегальних працівників
17:49
Верховний суд вимагає від уряду обґрунтувати санкції проти чеченця Амагова
17:40
З початку року українцям повернули 6,8 мільйонів за неякісні товари і послуги
17:39
фотоВенедіктова розсекретить матеріали справи щодо "Іловайського котла"
17:37
Гривня на закритті міжбанку зміцнилась
17:36
Лукашенко вирішив позбавляти громадянства Білорусі за "екстремізм"
Усі новини...