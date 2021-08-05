У Києві через підозру на вибухівку закривали пересадочний вузол метро

У Києві через виявлення підозрілого предмета зачиняли пересадочний вузол між станціями "Золоті ворота" та "Театральна" в метро.

Джерело: Київський метрополітен у Twitter

Дослівно: "Пересадочний вузол між станціями "Золоті ворота" та "Театральна" зачинено для пасажирів. Виявлено підозрілий предмет. Правоохоронці проводять перевірку".

Увага!

Пересадочний вузол між станціями "Золоті ворота" та "Театральна" зачинено для пасажирів.

Виявлено підозрілий предмет. Правоохоронці проводять перевірку.

Про відновлення роботи пересадки у звичайному режимі буде повідомлено додатково. pic.twitter.com/lymcTwRMAg — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) August 5, 2021

UPD: Пізніше метрополітен повідомив, що перевірку пересадочного вузла завершено. Метрополітен працює у звичайному режимі.