У Києві через підозру на вибухівку закривали пересадочний вузол метро
Четвер, 5 серпня 2021, 08:26
У Києві через виявлення підозрілого предмета зачиняли пересадочний вузол між станціями "Золоті ворота" та "Театральна" в метро.
Джерело: Київський метрополітен у Twitter
Дослівно: "Пересадочний вузол між станціями "Золоті ворота" та "Театральна" зачинено для пасажирів. Виявлено підозрілий предмет. Правоохоронці проводять перевірку".
Увага!— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) August 5, 2021
Пересадочний вузол між станціями "Золоті ворота" та "Театральна" зачинено для пасажирів.
Виявлено підозрілий предмет. Правоохоронці проводять перевірку.
Про відновлення роботи пересадки у звичайному режимі буде повідомлено додатково. pic.twitter.com/lymcTwRMAg
UPD: Пізніше метрополітен повідомив, що перевірку пересадочного вузла завершено. Метрополітен працює у звичайному режимі.