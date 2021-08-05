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Верховний суд вимагає від уряду обґрунтувати санкції проти чеченця Амагова

Четвер, 5 серпня 2021, 17:49
Верховний суд вимагає від уряду обґрунтувати санкції проти чеченця Амагова
Фото: iStock

Верховний суд доручив Кабінету міністрів надати документи, на підставі яких Рада національної безпеки й оборони застосувала санкції стосовно громадянина Росії чеченця Асламбека Амагова

Джерело: пресслужба суду в коментарі Радіо Свобода

Дослівно: "На судовому засіданні була винесена протокольна ухвала (протокольна – це значить порадилися на місці і дали завдання, тобто не оформлювали це в письмовому вигляді, не виносили письмову ухвалу). Доручили Кабінету міністрів надати документи, які вони подавали в Раду національної безпеки та оборони, на підставі яких РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій".

Деталі: Адвокат Іван Ангелін, що представляє Амагова, зазначив, що СБУ раніше в офіційній відповіді на його запит заперечувала свою причетність до введення санкцій стосовно уродженців Північного Кавказу, тому він звернувся з аналогічним запитом до Офісу президента України.

"Вони вирішили, що раз Кабмін ініціював, то він і повинен відповідати. У Кабміні кажуть, що не отримали інформацію про судове провадження за нашою скаргою. Ми знаємо, що ініціатива виходила від Міністерства внутрішніх справ, а коли ми зверталися в МВС, то нам сказали, що інформація про причини санкцій щодо Амагова – секретна. Наше завдання – розірвати це порочне коло",– заявив адвокат.

Передісторія: У липні 2018 року Міграційна служба України скасувала Амагову дозвіл на імміграцію й анулювала посвідку на постійне проживання, а в 2020 році затримала і помістила в центр перебування іноземців та осіб без громадянства для подальшого видворення. Суд скасував рішення про анулювання дозволу на проживання і звільнив Амагова, але через санкції документи, що дають право на постійне проживання в Україні, йому не повернули.

"Українська правда" у Threads

Теми: санкціїВерховний судКабінет міністрів
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