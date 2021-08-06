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У столиці пройдуть збори тероборони: киян просять не лякатися пострілів

П'ятниця, 6 серпня 2021, 11:28
У столиці пройдуть збори тероборони: киян просять не лякатися пострілів
фото з сайту Шевченківської ОДА

У столиці пройдуть навчальні збори з практичним призовом військовозобов'язаних і резервістів територіальної оборони Києва.

Джерело: сайт Шевченківської районної адміністрації Києва

Дослівно: "За рішенням головнокомандувача Збройних сил України, у Києві з 7 до 13 серпня планують провести навчальні збори з практичним призовом військовозобов’язаних та резервістів територіальної оборони міста Києва. Вони будуть відпрацьовувати практичні дії з оборони столиці".

Деталі: Вказано, що під час навчань з 10 по 12 серпня будуть використовувати холості набої та навчальні вибухові пристрої. Тож киян просять не лякатися гучних звуків. Полігони у цей час будуть в оточенні правоохоронцями.

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Українська правда
Теми: Київ
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