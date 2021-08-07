За добу до Литви не потрапив жоден нелегальний мігрант, їх повертають до Білорусі
За минулу добу литовські прикордонники повернули до Білорусі майже 250 нелегальних мігрантів.
Про це повідомили Департамент статистики та прикордонна служба Литви в суботу, пише "Європейська правда" з посиланням на Delfi.
Таким чином за минулу добу в Литву не потрапив жоден нелегальний мігрант.
У п'ятницю прикордонники активно повертали мігрантів в першій половині дня - вночі і вранці. До полудня повернули понад 160 осіб.
На білоруській стороні спостерігається збільшення числа прикордонників.
У одному з районів прикордонники з гуманітарних причин дозволили прийти до Литви жінці і неповнолітній дитині, обоє громадяни Іраку. Лікарі доставили мігрантів в лікарню. З'ясувалося, що неповнолітній замерз, у нього діагностовано гіпотермія.
Цього року через Білорусь до Литви прийшло понад 4100 нелегальних мігрантів, більшість - з Іраку.
Міністри внутрішніх справ країн Європейського союзу на позачерговому засіданні 18 серпня обговорюватимуть зростання кількості незаконних перетинів кордону з Білорусі до Литви.
Польща і Литва закликали розширити санкції проти режиму Лукашенка.