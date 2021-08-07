Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

За добу до Литви не потрапив жоден нелегальний мігрант, їх повертають до Білорусі

Субота, 7 серпня 2021, 15:14
За добу до Литви не потрапив жоден нелегальний мігрант, їх повертають до Білорусі
ФОТО: EMERGING-EUROPE.COM

За минулу добу литовські прикордонники повернули до Білорусі майже 250 нелегальних мігрантів. 

Про це повідомили Департамент статистики та прикордонна служба Литви в суботу, пише "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Таким чином за минулу добу в Литву не потрапив жоден нелегальний мігрант.

У п'ятницю прикордонники активно повертали мігрантів в першій половині дня - вночі і вранці. До полудня повернули понад 160 осіб. 

На білоруській стороні спостерігається збільшення числа прикордонників.

У одному з районів прикордонники з гуманітарних причин дозволили прийти до Литви жінці і неповнолітній дитині, обоє громадяни Іраку. Лікарі доставили мігрантів в лікарню. З'ясувалося, що неповнолітній замерз, у нього діагностовано гіпотермія.

Цього року через Білорусь до Литви прийшло понад 4100 нелегальних мігрантів, більшість - з Іраку.

Міністри внутрішніх справ країн Європейського союзу на позачерговому засіданні 18 серпня обговорюватимуть зростання кількості незаконних перетинів кордону з Білорусі до Литви.

Польща і Литва закликали розширити санкції проти режиму Лукашенка.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЛитваБілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
Литва
Президент Литви нагородив українських посадовців: серед них Залужний
Росіяни активно скуповують нерухомість у Литві
Перед самітом НАТО у Балтійському морі збільшили кількість кораблів країн Альянсу
Останні новини
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
Усі новини...
Реклама: