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Сотні пожеж та вогнеборці з України: посольство розповіло про стихію у Греції

Субота, 7 серпня 2021, 17:36
Фото: AFP

У Греції, яка кілька днів протистоїть масштабним пожежам, за останню добу зафіксовано 426 лісових пожеж.

Про це повідомляє посольство України у Греції у Facebook, пише "Європейська правда".

За інформацією служби пожежної охорони Греції, лісова пожежа, що спалахнула 3 серпня у Північній Евії, триває. Наразі там працюють 246 пожежників, берегова охорона, грецька армія з підрозділами піхоти, добровольці та місцева влада з цистернами з водою та будівельною технікою.

Допомогу надають також 100 пожежників з України, які прибули вчора ввечері до Греції.

Лісова пожежа, що спалахнула 4 серпня в районах Стародавньої Олімпії та Ламбеті, Ілія, також триває. Там працюють 310 пожежників, їм допомагають добровольці, автоцистерни та техніка місцевого самоврядування.

Лісова пожежа, що спалахнула 4 серпня у Мелпеї, Мессінія, триває. Працюють 95 пожежників, допомога надається цистернами з водою та технікою.

Над гасінням лісової пожежі, що спалахнула 5 серпня в районі Василіка Парніта, працюють 720 пожежників, а також 40 пожежників з Кіпру, 80 пожежників з Франції та 16 з Ізраїлю.

Лісова пожежа, що спалахнула у Східному Мані, Лаконія, триває. Там працюють 88 пожежників. Допомагають добровольці та водоносці.

На завтра 8 серпня прогнозується дуже високий ризик пожежі з категорією ризику 4 для таких областей: регіон Центральної Греції ( о.Евія, Фіотида, Беотія), регіон Аттика, регіон Крит (Іракліон, Лассіті), Північно-Егейський регіон (острови Лесбос, Хіос, Самос, Ікарія), Південно-Егейський регіон (острови Родос, Карпатос, Кос, Калімнос).

Дипломати радять українцям  негайно повідомляти пожежну службу за номером "199", якщо буде помічено пожежу. 

Вони також закликають у разі потреби звертатись до посольства, але наголошують, що у зв'язку з перманентним відключенням електроенергії в Афінах можливі перебої зі зв'язком. 

Пожежам у Греції сприяють сильні вітри і висока температура. Весь тиждень вона була понад 40 градусів за Цельсієм

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Теми: пожежастихійне лихоГреція


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