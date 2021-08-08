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Через зливи та сильний вітер десятки населених пунктів залишилися без електрики

Неділя, 8 серпня 2021, 09:56
Через зливи та сильний вітер десятки населених пунктів залишилися без електрики
Фото: rivne.media

В Україні внаслідок сильних дощів, грози та поривів вітру були знеструмлені 55 населених пунктів.

Джерело: ДСНС

Деталі: Станом на 7 годину ранку через негоду більш як 5 десятків населених пунктів досі без електропостачання.

Дослівно: "Через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 55 населених пунктів у 7 областях (Полтавська – 17 Сумська – 10, Чернігівська – 9, Черкаська – 7, Донецька – 6, Кіровоградська – 4 та Одеська – 2,).

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго. Протягом доби від ДСНС залучалося 81 особа та 20 одиниць техніки".

Українська правда

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Теми: ДСНСпогода
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