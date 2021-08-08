Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Через зливи та сильний вітер десятки населених пунктів залишилися без електрики

Неділя, 8 серпня 2021, 09:56
Фото: rivne.media

В Україні внаслідок сильних дощів, грози та поривів вітру були знеструмлені 55 населених пунктів.

Джерело: ДСНС

Деталі: Станом на 7 годину ранку через негоду більш як 5 десятків населених пунктів досі без електропостачання.

Дослівно: "Через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 55 населених пунктів у 7 областях (Полтавська – 17 Сумська – 10, Чернігівська – 9, Черкаська – 7, Донецька – 6, Кіровоградська – 4 та Одеська – 2,).

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго. Протягом доби від ДСНС залучалося 81 особа та 20 одиниць техніки".

Українська правда
Теми: ДСНСпогода


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Міноборони нагадали Магучіх про агресію РФ: накладає обмеження

На Львівщині нові хворі з "Дельтою", вірус "привезли" з РФ та Британії

Катування Луценка і Вербицького: одного з підозрюваних повернули за ґрати

відео, фотоПартія "Слуга Народу" влаштувала табір із "запальними танцями" та йогою

перелікУкраїна на Олімпійських іграх здобула 19 медалей

ЄС пояснив, за яких умов зніме санкції з Білорусі

Усі новини...
ДСНС
Україна відправила у Грецію вогнеборців, щоб допомогли гасити лісові пожежі
Пожежі в Греції: Зеленський доручив відправити вогнеборців на допомогу
Палія оштрафували на 175 тисяч через лісову пожежу
Останні новини
17:30
фотоУ центрі Києва пройшла акція пам'яті білоруса Шишова
16:57
У Міноборони нагадали Магучіх про агресію РФ: накладає обмеження
16:25
У Туреччині зросла кількість жертв ДТП з автобусом
16:16
У понеділок до +35, у вівторок пів України охоплять дощі
15:59
На Львівщині нові хворі з "Дельтою", вірус "привезли" з РФ та Британії
15:37
Німецькі землі хочуть повернути уряду 2 млн доз Covid-вакцин
15:26
Українські пожежники врятували два населених пункти у Греції
15:21
У Skytrax склали рейтинг найкращих аеропортів світу
14:42
Катування Луценка і Вербицького: одного з підозрюваних повернули за ґрати
14:10
У Токіо розпочалася церемонія закриття Олімпіади-2020
Усі новини...