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Українця визнали найкращим суддею боксерського турніру Олімпіади

Неділя, 8 серпня 2021, 17:54
Українця визнали найкращим суддею боксерського турніру Олімпіади
фото з сайту ФБУ

Українець Павло Василинчук визнаний найкращим суддею Олімпійських ігор-2020 за версією оргкомітету олімпійського боксерського турніру.

Джерело: Федерація боксу України

Дослівно: "Суддя міжнародної категорії AIBA (3 зірки) Павло Василинчук з України визнаний найкращим суддею Олімпійських ігор-2020 у Токіо за версією оргкомітету олімпійського боксерського турніру!"

Деталі: У федерації зазначили, що Василинчук був єдиним представником України з 36 арбітрів у суддівському міжнародному корпусі Токіо-2020.

Загалом він провів 10 боїв у якості рефері в ринзі та 32 поєдинки в якості члена суддівської бригади.

"Українська правда" у Threads

Теми: Олімпіадаспорт
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