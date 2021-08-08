Українця визнали найкращим суддею боксерського турніру Олімпіади
Неділя, 8 серпня 2021, 17:54
Українець Павло Василинчук визнаний найкращим суддею Олімпійських ігор-2020 за версією оргкомітету олімпійського боксерського турніру.
Джерело: Федерація боксу України
Дослівно: "Суддя міжнародної категорії AIBA (3 зірки) Павло Василинчук з України визнаний найкращим суддею Олімпійських ігор-2020 у Токіо за версією оргкомітету олімпійського боксерського турніру!"
Деталі: У федерації зазначили, що Василинчук був єдиним представником України з 36 арбітрів у суддівському міжнародному корпусі Токіо-2020.
Загалом він провів 10 боїв у якості рефері в ринзі та 32 поєдинки в якості члена суддівської бригади.