У контейнері з бананами знайшли кокаїн на $10 мільйонів

Силовики заблокували контрабандний канал транзитного переправлення оптових партій наркотиків з Еквадору до Євросоюзу: під час спецоперації в Одесі затримано трьох співорганізаторів наркобізнесу.

Джерело: СБУ, ОГП, ДПСУ

Деталі: Викрито та затримано трьох осіб за фактом контрабанди наркотичних засобів в особливо великих розмірах.

Правоохоронці виявили 50 брикетів з кокаїном в контейнері з бананами, який прибув з Еквадору в морський торговельний порт "Південний".

У зловмисників вилучили майже 60 кг кокаїну на 10 млн дол. за цінами чорного ринку.

За даними "Інтерполу", затримані причетні до діяльності однієї з найпотужніших у світі злочинних організацій "Ндрангета".

Вказано, що співробітники СБУ отримали інформацію про те, що учасники угруповання планують нелегально переправити через Україну до ЄС велику партію наркотиків. Контрабандний "товар" зловмисники приховали у вантажному контейнері з фруктами.

Під час поглибленого митного огляду вантажу у Морському торговельному порту "Південний" правоохоронці виявили приховані брикети з кокаїном.

За результатами спільних заходів в Одесі затримали трьох осіб, громадян України, Румунії та Албанії, які організували поставку наркотиків.

Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманим підозри за контрабанду наркотиків. За цей злочин стаття 305 Кримінального Кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.