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В ЄС заявили, що не поспішатимуть з визнанням "Талібану"

Четвер, 2 вересня 2021, 11:41
В ЄС заявили, що не поспішатимуть з визнанням Талібану
ФОТО NOORULLAH SHIRZADA/AFP VIA GETTY IMAGES

У Європейському союзі заявили, що блоку потрібно буде співпрацювати з талібами, але він не поспішає офіційно визнати ісламістське угруповання бойовиків новими правителями Афганістану.

Про це заявив Гуннар Віганд, керуючий директор Європейської комісії з питань Азії та Тихого океану, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Віганд сказав, що офіційні відносини з "Талібаном" будуть встановлені лише за умови, що група виконає певні умови, включаючи повагу до прав людини та безперешкодний доступ працівників, які надають допомогу.

"Немає жодних сумнівів серед держав-членів і в контексті "Великої сімки": нам потрібно взаємодіяти з "Талібаном", ми повинні спілкуватися з "Талібаном", ми повинні впливати на "Талібан", ми повинні використовувати ті важелі впливу, які у нас є ", - сказав він.

"Але ми не будемо поспішати ні з визнанням цього нового утворення, ні з встановленням офіційних відносин", - сказав він депутатам Європарламенту у Брюсселі.

Віганд сказав, що незрозуміло, чи таліби зможуть ефективно управляти, але для ЄС ключовою умовою офіційних відносин буде створення всеосяжного та репрезентативного перехідного уряду.

Через два тижні після захоплення контролю над столицею Кабулом "Талібан" ще не назвав свій уряд і не розкрив, як вони мають намір керувати країною.

Віганд сказав, що інші умови для визнання талібів передбачають вільний проїзд афганцям, які бажають покинути країну; утримання від помсти особам, які належать до іноземних держав або колишнього уряду; та запобігання тому, щоб Афганістан став притулком для терористів.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТалібанЄСАфганістан
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