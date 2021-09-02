В авто вибухнула страйкбольна граната: є постраждалий 

У Дніпрі внаслідок вибуху страйкбольної гранати тілесні ушкодження отримав 36-річний водій автомобіля.

Джерело: відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

Деталі: За попередньою інформацією, вибух стався 2 вересня, близько 12-ї в салоні автомобіля "Subaru" в районі переднього пасажирського сидіння.

З місця події вилучено фрагменти страйкбольної гранати, а також пошкоджену сумку водія.

Водія автомобіля доставили до лікарні. Його життю нічого не загрожує.

На місці події по вул. Ливарній працюють експерти-криміналісти, вибухотехніки та слідчо-оперативна група.

Вирішується питання про правову кваліфікацію події.