В авто вибухнула страйкбольна граната: є постраждалий
Четвер, 2 вересня 2021, 15:49
У Дніпрі внаслідок вибуху страйкбольної гранати тілесні ушкодження отримав 36-річний водій автомобіля.
Джерело: відділ комунікації поліції Дніпропетровської області
Деталі: За попередньою інформацією, вибух стався 2 вересня, близько 12-ї в салоні автомобіля "Subaru" в районі переднього пасажирського сидіння.
З місця події вилучено фрагменти страйкбольної гранати, а також пошкоджену сумку водія.
Водія автомобіля доставили до лікарні. Його життю нічого не загрожує.
На місці події по вул. Ливарній працюють експерти-криміналісти, вибухотехніки та слідчо-оперативна група.
Вирішується питання про правову кваліфікацію події.
Українська правда