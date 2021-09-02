"Слуги" хочуть "морський день" у Верховній Раді

Народні депутати від "Слуги Народу" хочуть призначити у Верховній Раді спеціальний пленарний день, який буде повністю присвячено законопроєктам портової сфери та морегосподарського комплексу.

Джерело: голова партії "Слуга Народу" Олександр Корнієнко під час робочої поїздки до Одеси, цитує пресслужба політсили

Пряма мова: "Питань настільки багато, що в нас вже визріває "морський день" у Раді. Разом із представниками галузі ми зберемо всі ініціативи, оформимо їх у законопроєкти, і в цей день будемо голосувати лише їх".

Деталі: За словами заступника міністра інфраструктури України Юрія Васькова, серед питань, які тривалий час не вирішувалися: покращення господарської діяльності, відновлення фінансування галузі, використання портових зборів, дерегуляції та інші.

Зазначимо, що ці заяви було зроблено в Одесі на зустрічі із підприємцями та посадовцями морської галузі.