Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Слуги" хочуть "морський день" у Верховній Раді

Четвер, 2 вересня 2021, 17:03
Слуги хочуть морський день у Верховній Раді
Олександр Корнієнко. фото з сайту СН

Народні депутати від "Слуги Народу" хочуть призначити у Верховній Раді спеціальний пленарний день, який буде повністю присвячено законопроєктам портової сфери та морегосподарського комплексу.

Джерело: голова партії "Слуга Народу" Олександр Корнієнко під час робочої поїздки до Одеси, цитує пресслужба політсили

Пряма мова: "Питань настільки багато, що в нас вже визріває "морський день" у Раді. Разом із представниками галузі ми зберемо всі ініціативи, оформимо їх у законопроєкти, і в цей день будемо голосувати лише їх".

Деталі: За словами заступника міністра інфраструктури України Юрія Васькова, серед питань, які тривалий час не вирішувалися: покращення господарської діяльності, відновлення фінансування галузі, використання портових зборів, дерегуляції та інші.

Зазначимо, що ці заяви було зроблено в Одесі на зустрічі із підприємцями та посадовцями морської галузі.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Слуга народуВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

Усі новини...
Слуга народу
Стефанчук намагається врятувати містобудівну "реформу" Шуляк у Європарламенті. Що з цим не так?
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Як інститут Спартака Субботи пов'язаний зі "слугами народу", Столаром і Ткаченком
Останні новини
13:36
фотоУмеров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
Усі новини...
Реклама: