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ЄС почав готувати п'ятий пакет санкцій проти Лукашенка

Четвер, 2 вересня 2021, 17:44
фото: BELTA.BY

Євросоюз починає підготовку нового, п'ятого пакета санкцій проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка.

Про це заявив заступник директора зі Східної Європи та Центральної Азії зовнішньополітичної служби ЄС Люк Девінь, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Останні дії режиму Лукашенка, а саме інструменталізація мігрантів державою, є кричущою зневагою міжнародних норм. Це точно не похитне нашу рішучість та точно не допоможе у скасуванні санкцій щодо Білорусі, а зовсім навпаки", - заявив Девінь.

Девінь виступав на слуханнях у комітеті з закордонних справ Європарламенту, присвячених ситуації на кордонах ЄС з Білоруссю.

"Ми продовжимо боротьбу з цією жахливою інструменталізацією мігрантів і людських страждань режимом Лукашенка. Ця боротьба, звісно, включатиме санкції. Робота над п'ятим пакетом починається зараз, спільно з державами-членами ЄС", - додав чиновник.

ЄС вже запровадив чотири пакети персональних санкцій за фальсифікацію президентських виборів у Білорусі 2020 року та подальші придушення протестів. У санкційному списку зараз перебувають загалом 166 фізичних осіб, а також 15 організацій і підприємств.

Крім того, після примусової посадки літака Ryanair у Мінську ЄС запровадив економічні санкції щодо Білорусі, які, зокрема, обмежують імпорт нафтопродуктів і калійних добрив.

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Теми: ЛукашенкоЄСсанкції


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