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Зеленський побажав Білорусі такої ж демократії, як в Україні

П'ятниця, 3 вересня 2021, 12:00
Зеленський побажав Білорусі такої ж демократії, як в Україні
ФОТО: ОП

Президент Володимир Зеленський побажав Білорусі стати вільною та демократичною країною, як Україна.

Джерело: Зеленський під час спілкування зі студентами Стенфордського університету

Пряма мова: "Я бажаю вам (Білорусі – ред.) результату, того самого, який отримала Україна - вона демократична й дуже вільна. Я вам цього бажаю - вижити.

І це буде ваш народ, ваша віра, ваша мова, ваше життя, мистецтво - сильніше, ніж будь-який уряд. А урядів вічних не буває. Нехай живе Білорусь...

Ми розуміємо, що відбувається у вас, ми точно так само розуміємо, що те ж відбувалося і у нас. Але цей шлях - я не бажаю вам проходити той шлях, який пройшла Україна, люди України, сім'ї, які втратили свої життя за боротьбу за свободу свого народу, за свободу своєї прекрасної країни".

Деталі: Таким чином Зеленський відповів на запитання, що він може порадити білорусам в умовах сформованої політичної обстановки і додав, що "не бажає Білорусі пройти той важкий шлях у боротьбі за свободу, який пройшла Україна".

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийБілорусьУкраїна
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