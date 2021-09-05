У Москві пройшла акція за свободу ЗМІ

Близько 100 людей зібралися в Москві, щоб висловити протест проти закону про "іноземних агентів" та підтримати ЗМІ і журналістів, яким влада РФ присвоїла цей статус.

Джерело: Deutsche Welle

Деталі: Акція проходила в суботу 4 вересня, і офіційно вона мала формат зустрічі кандидатів в депутати з виборцями, оскільки провести запланований на цей день мітинг не дозволила мерія Москви. У заході взяли участь багато журналістів.

Спочатку організатором мітингу виступила Незалежна профспілка журналістів, яка намагалася узгодити з владою Москви акцію чисельністю до 500 осіб на Пушкінській площі або Нікітському бульварі. Отримавши відмову, організатори мітингу опротестували його в трьох московських судах і звернулися до кандидатів у депутати від кількох партій з проханням підтримати проведення акції.

У "зустрічі з виборцями" брали участь кандидати в депутати Держдуми від "Яблука", в тому числі правозахисниця Марина Литвинович, колишній фігурант так званої "болотної справи" Микола Кавказький, депутат Мосміськдуми Сергій Мітрохін і кандидат в депутати Держдуми від Партії Росту Ельвіра Віхарева.

Політики пообіцяли присутнім в разі свого обрання домогтися прийняття поправок до закону про "іноагентів". Деякі з учасників заходу тримали в руках плакати на підтримку визнаного "іноагентом" телеканалу "Дождь" та інших ЗМІ і журналістів, які отримали від російської влади цей статус. Учасники зустрічі принесли з собою картонну фігуру опозиційної політикині Юлії Галяміної, засудженої в грудні 2020 року до двох років умовно за повторне порушення правил участі в масових заходах.

За даними телеграм-каналу "ЧТД", акції і пікети на підтримку незалежних ЗМІ у суботу відбулися також в Новосибірську, Калузі й Уфі.

Що передувало: 1 вересня журналісти кількох ЗМІ, в тому числі "Нової газети", радіостанції "Ехо Москви" і телеканалу "Дождь", звернулися до президента Росії Володимира Путіна, його прессекретаря Дмитра Пєскова і міністра юстиції Костянтина Чуйченка з пропозицією пом'якшити чинний закон про "іноагентів".

Йшлося, зокрема, про те, щоб вносити ЗМІ в список "іноагентів" за поданням Мін'юсту виключно в судовому порядку, законодавчо встановити мінімальну допустиму частку іноземного фінансування ЗМІ і зняти відповідальність за поширення інформації ЗМІ - "іноагента". 3 вересня Пєсков оголосив, що Кремль готовий розглянути цю пропозицію.