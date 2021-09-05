В Україну прийшло Бабине літо – синоптик

В Україну прийшло Бабине літо, найближчими днями очікується прохолодна погода без опадів, вночі подекуди заморозки.

Джерело: синоптик Наталка Діденко у Facebook, "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Дослівно Діденко: "Бабине літо – вже в Україні! Усі його ознаки – антициклон, нічне вихолодження, денне сонечко, літаюча павутинка (хто не бачив, зайдіть у ліс чи навіть найближчий гайок), тихий вітер або й штиль – все це вже прийшло".

Деталі: За її словами, в понеділок, 6 вересня, в Україні повсюди переважатиме суха погода.

Найближчої ночі в більшості областей України очікується +1+6 градусів, переважно на ґрунті заморозки 0-3 градуси. На Закарпатті та Півдні України заморозків не очікується.

Протягом дня температура повітря підніметься до +13+18 градусів, у південній частині та на Закарпатті +18+23 градуси.

У Києві понеділок 6-го вересня передбачається сухим. Вночі +3+6 градусів, на околицях при проясненнях виникатимуть заморозки на ґрунті. Вдень у Києві +13+15 градусів.

"Надалі в Києві та в більшості областей України 'бабине' сонце крутитиме градусний регулятор сильніше, теплішатиме. Проте вночі буде холоднувато, особливо це відчуватимуть ті, в кого нема індивідуального опалення, лише централізоване", - додає Діденко.

Разом з тим, "Інтерфакс-Україна" повідомляє, що на початку тижня в Україні опадів не буде, температура повітря майже не зміниться, вночі на поверхні ґрунту заморозки.

У понеділок, 6 вересня, очікується північно-західний вітер, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 13-18°, у південних областях та на Закарпатті вночі 6-11°, вдень 17-22°.

У Києві – без опадів, температура вночі 4-6° тепла, вдень 13-15°.

У вівторок, 7 вересня, в Україні без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 14-19° тепла; на Закарпатті та півдні країни вночі 5-10° тепла, вдень 17-22°.

У Києві – без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, температура вночі 4-6° тепла, вдень 16-18°.

5 вересня о 8.00 температура води в Чорному морі була 18-22°, в Азовському морі 20-23°, в Дніпрі в межах Києва 19°.