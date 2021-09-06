До Києва прибула делегація Конгресу США

До Києва прибула делегація Конгресу Сполучених Штатів Америки, плануються зустрічі з президентом й урядом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", посилаючись на інформацію від посольства США.

До делегації входять сенатори Ліндсі Грем (республіканець від Південної Кароліни), Джон Баррассо (республіканець від Вайомінгу), Бен Сасс (республіканець від Небраски), Томмі Тубервіль (республіканець від Алабами) і конгресмен Вільям Тіммонс (республіканец від Південної Кароліни).

Делегація має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та міністром оборони Андрієм Тараном.

Нагадаємо, раніше Дмитро Кулеба заявив, що президент США Джо Байден відвідає Україну, але не цього року.

Що ж Україна отримала на виході з Білого дому та чи використала всі свої шанси на підтримку та залучення Сполучених Штатів, читайте в аналітиці Байден із тінню Росії: чому візит Зеленського до США не став чистою перемогою.