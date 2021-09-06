Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

До Києва прибула делегація Конгресу США

Понеділок, 6 вересня 2021, 13:46
До Києва прибула делегація Конгресу США
Фото zn.ua

До Києва прибула делегація Конгресу Сполучених Штатів Америки, плануються зустрічі з президентом й урядом. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", посилаючись на інформацію від посольства США.

До делегації входять сенатори Ліндсі Грем (республіканець від Південної Кароліни), Джон Баррассо (республіканець від Вайомінгу), Бен Сасс (республіканець від Небраски), Томмі Тубервіль (республіканець від Алабами) і конгресмен Вільям Тіммонс (республіканец від Південної Кароліни).

Делегація має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та міністром оборони Андрієм Тараном.

Нагадаємо, раніше Дмитро Кулеба заявив, що президент США Джо Байден відвідає Україну, але не цього року.

Що ж Україна отримала на виході з Білого дому та чи використала всі свої шанси на підтримку та залучення Сполучених Штатів, читайте в аналітиці Байден із тінню Росії: чому візит Зеленського до США не став чистою перемогою.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
США
Вони їм потрібні – Байден про надання Україні касетних боєприпасів
Зеленський подякував Байдену за новий пакет військової допомоги
У Пентагоні пояснили, чому надають Україні касетні снаряди попри загрозу цивільним
Останні новини
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
Усі новини...
Реклама: