У Раді хочуть дати людям можливість відкликати чиновників з посад

У "пакеті народовладдя", що розробляється у Верховній Раді, хочуть передбачити можливість відкликання того чи іншого посадовця, який призначений народом.

Джерело: перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв’ю "РБК-Україна"

Пряма мова: "Я очолюю робочу групу, яка займається розробкою законодавства з питань прямої демократії чи народовладдя. У нас великий пул. Ми зараз зупинились на двох найбільш важливих – це всеукраїнський і місцевий референдуми.

Крім того, ми зараз напрацьовуємо законодавство, яке стосується того, що в усьому світі називається recalls – можливість відкликання того чи іншого посадовця, який призначений народом".

Деталі: Інших подробиць законодавчої ініціативи Стефанчук не навів.

За його словами, у Верховній Раді планують також вносити елементи прямої демократії у сферу правосуддя, "підживлюючи" електронною складовою. Розробляють зміни для запровадження в Україні мирових судів та розглядають питання суду присяжних.