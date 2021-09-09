Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

За добу спостерігачі ОБСЄ нарахували понад 1500 порушень на Донбасі

Четвер, 9 вересня 2021, 04:20

7 вересня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала більше 1500 порушень: у Луганській області вдвічі менше, ніж у Донецькій. 

Джерело: звіт СММ ОБСЄ за 7 вересня 

Деталі: Зокрема, на Донеччині нарахували 1090 порушень режиму припинення вогню. За попередній звітний період таких порушень було 114.

На території Луганської області зафіксували 476 порушень, серед яких було 47 вибухів. Добою раніше порушення було всього одне.

Окрім того, місія підтвердила інформацію про жертву серед цивільного населення. Йдеться про літню жінку з окупованої Горлівки, якій внаслідок вибуху ампутували ногу. 

Свободу пересування спостерігачів вкотре обмежували.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Останні новини
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
Усі новини...
Реклама: