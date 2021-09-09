За добу спостерігачі ОБСЄ нарахували понад 1500 порушень на Донбасі

7 вересня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала більше 1500 порушень: у Луганській області вдвічі менше, ніж у Донецькій.

Джерело: звіт СММ ОБСЄ за 7 вересня

Деталі: Зокрема, на Донеччині нарахували 1090 порушень режиму припинення вогню. За попередній звітний період таких порушень було 114.

На території Луганської області зафіксували 476 порушень, серед яких було 47 вибухів. Добою раніше порушення було всього одне.

Окрім того, місія підтвердила інформацію про жертву серед цивільного населення. Йдеться про літню жінку з окупованої Горлівки, якій внаслідок вибуху ампутували ногу.

Свободу пересування спостерігачів вкотре обмежували.