У Києві встановлять пам'ятник борщу, шукають місце

Київська влада планує встановити в столиці пам’ятник борщу для популяризації гастротуризму.

Джерело: повідомлення КМДА

Деталі: Ініціатором встановлення скульптури називають шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

За його словами "в Україні є скульптури пампушок, дерунів, солоного огірка, кавуна, морозива тощо, проте наразі немає сучасної наповненої змістом скульптури борщу".

Заступник міського голови Володимир Бондаренко заявив, що міська влада підтримує такі громадські ініціативи щодо популяризації української кухні у світі.

Зараз киянам пропонують обрати місце для встановлення скульптури. Згодом буде оголошено про проведення відкритого конкурсу серед скульпторів на найкращу ідею скульптури борщу.

Пряма мова Бондаренка: "Необхідно цінувати нашу ідентичність та демонструвати світові українські культурні надбання. Наразі місто пропонує киянам визначити найбільш вдалу локацію для розміщення скульптури. Ми маємо розвивати гастротуризм, а новий знаковий арт-об’єкт може стати окрасою столиці та уособлюватиме гастрономічну культуру приготування національної страви".