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В Білорусі оскаржують вирок українцю, якому дали три роки колонії за участь у протестах

Понеділок, 4 жовтня 2021, 13:59

У Білорусі суд засудив громадянина України до трьох років виправної колонії загального режиму за участь в акціях протесту в Мінську після президентських виборів 2020 року - адвокати українця вже подали апеляцію.

Про це повідомила служба інформації прокуратури Мінська, пише "Європейська правда".

Прокуратура заявила, що громадянин України Ф. в серпні-вересні 2020 року "в ході несанкціонованих масових заходів в центральній частині Мінська разом з іншими особами порушував громадський спокій і блокував рух транспорту, перешкоджав нормальній роботі підприємств і організацій".

Крім того, його звинувачують у створенні і веденні Telegram-чату, в якому планувалося і обговорювалося нанесення протестної символіки і написів на різні елементи міського середовища.

"Виступаючи в ролі організатора, Ф. підшукав і виготовив знаряддя і засоби злочину, в тому числі аерозольну фарбу в балончиках, кисті, рукавички, розчинник, трафарети. Розподілив ролі виконавців, а також особисто взяв участь в нанесенні на фасади не менше 27 будівель написів і зображень протестного характеру.  В результаті таких дій завдано збитків на суму понад 2,5 тис. рублів", - заявили в прокуратурі.

Відтак суд засудив українця до позбавлення волі терміном на 3 роки з відбуванням у виправній колонії в умовах загального режиму і конфіскації мобільного телефону.

Речник МЗС України Олег Ніколенко згодом уточнив, що повідомлення білоруської прокуратури стосується справи засудженого 20 вересня Михайла Ференця. МЗС висловило протест білоруській стороні та вважає справу українця політично мотивованою.

За словами Ніколенка, вирок ще не набув чинності, а адвокати українця подали апеляційну скаргу. 

"Українська правда" в Threads

Теми: Білорусь
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