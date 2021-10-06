Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

18-річна українка здобула "бронзу" чемпіонату світу з боротьби

Середа, 6 жовтня 2021, 09:47
18-річна українка здобула бронзу чемпіонату світу з боротьби

Українка Олександра Хоменець здобула "бронзу" чемпіонату світу з боротьби у ваговій категорії до 55-и кг і стала наймолодшою українською призеркою в історії.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Це друга медаль і друга "бронза" для збірної України з боротьби.

Хоменець виступає у ваговій категорії до 55-и кг і вперше в кар'єрі змагалася на дорослому чемпіонаті світу.

У бронзовій сутичці вона зійшлася з титулованою росіянкою Ольгою Хорошавцевою (дворазова чемпіонка Європи і чинна бронзова призерка чемпіонату світу).

Українка програвала 0:4 на старті, але у підсумку перемогла - 10:8.

Ця медаль зробила 18-річну спортсменку наймолодшою призеркою чемпіонатів світу за весь час виступів України у жіночій боротьбі.

Хоменець - 18-річна борчиня з Дрогобича, Львівська область. Вона чемпіонка Європи серед юніорок 2021 року, була визнана найкращою борчинею тієї європейської першості.

Теми: спортУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

Усі новини...
спорт
Український підліток піднявся на вершину міжнародного рейтингу картингістів
Міжнародна федерація гімнастики допустила росіян і білорусів до змагань: є умова
МОК заборонив Лондону проводити відбір на Олімпіаду-2024 через росіян та білорусів
Останні новини
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
18:15
Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
Усі новини...
Реклама: