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18-річна українка здобула "бронзу" чемпіонату світу з боротьби

Середа, 6 жовтня 2021, 09:47

Українка Олександра Хоменець здобула "бронзу" чемпіонату світу з боротьби у ваговій категорії до 55-и кг і стала наймолодшою українською призеркою в історії.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Це друга медаль і друга "бронза" для збірної України з боротьби.

Хоменець виступає у ваговій категорії до 55-и кг і вперше в кар'єрі змагалася на дорослому чемпіонаті світу.

У бронзовій сутичці вона зійшлася з титулованою росіянкою Ольгою Хорошавцевою (дворазова чемпіонка Європи і чинна бронзова призерка чемпіонату світу).

Українка програвала 0:4 на старті, але у підсумку перемогла - 10:8.

Ця медаль зробила 18-річну спортсменку наймолодшою призеркою чемпіонатів світу за весь час виступів України у жіночій боротьбі.

Хоменець - 18-річна борчиня з Дрогобича, Львівська область. Вона чемпіонка Європи серед юніорок 2021 року, була визнана найкращою борчинею тієї європейської першості.

Теми: спортУкраїна


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