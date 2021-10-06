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Влада Білорусі засекретила статистику щодо зростання смертності під час пандемії

Середа, 6 жовтня 2021, 17:09
Влада Білорусі засекретила статистику щодо зростання смертності під час пандемії
Олександр Лукашенко, фото його пресслужби

Міністерство охорони здоров’я Білорусі вилучило із загального доступу статистичний збірник "Здоров'я в Республіці Білорусь" за 2020 рік. В ньому були дані про те, що протягом року в лікарнях країни померло на 40% більше пацієнтів, ніж у 2019 році.

Джерело: білоруська редакція "Радіо Свобода"

Деталі: Тепер при переході за посиланням на статистику з’являється напис "Вибачте, сторінку, яку ви шукаєте, не вдалося знайти".

Згідно з відсутнім документом, абсолютних цифр у збірці не було, але загальна кількість госпіталізацій та відсоток смертей були названі, що дозволило зробити розрахунки та проаналізувати дані.

Тож, якщо у 2019 році в лікарнях померло 40 845 осіб, то у 2020 році - 56 832. Тобто кількість смертей у лікарнях минулого року зросла майже на 40%.

Білорусь - єдина країна Європи, яка не опублікувала статистику смертності у 2020 році.

"Українська правда" у Threads

Теми: БілоруськоронавірусжертвиCovid-2019
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