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Суд у Страсбурзі почав розгляд скарги Януковича проти України

Вівторок, 2 листопада 2021, 14:40
Суд у Страсбурзі почав розгляд скарги Януковича проти України
фото gettyimages

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) прийняв до розгляду скаргу колишнього президента України Віктора Януковича, який скаржиться, що українські суди і правоохоронці були упереджені до нього.

Про це йдеться в опублікованій 2 листопада комунікації суду з приводу процесу, яка є у розпорядженні "Європейської правди".

Скарга Віктора Януковича була подана ще 9 жовтня 2015 року. Восени 2021 року суд почав розгляд і звернувся до українського уряду із проханням письмово прокоментувати обставини справи.

Зокрема, Віктор Янукович скаржиться, що українські органи влади не провели ефективного розслідування того, що він називає замахами на нього.

Йдеться про події після підписання угоди 21 лютого, коли невстановлені особи намагалися силоміць затримати автомобілі, що входили до складу його кортежу, який прямував у бік Харкова.

Кортеж пройшов через Київську, Черкаську, Полтавську та Харківську області і проїхав через п'ять блокпостів. На перших трьох блокпостах було здійснено спроби заблокувати автомобілі, а на останніх двох блокпостах машини обстріляли, заявляє Янукович.

Янукович також стверджує, що того ж дня на блокпосту поблизу Умані невідомі відкрили вогонь по транспортних засобах, які входили до складу кортежу, що рухався в напрямку Криму.

Самого Віктора Януковича не було в автомобілях, проте він вважає, що це був замах на нього, і Україна його належно не розслідувала.

Крім того, Віктор Янукович скаржиться, що розслідування справ в Україні проти нього є надто тривалим. Він вважає, оскільки кримінальне розслідування проти нього було проведено заочно, то воно не було ні незалежним, ні неупередженим.

Заяви українських посадовців проти нього Віктор Янукович називає порушенням презумпції невинуватості.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЯнуковичЄСПЛУкраїна
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