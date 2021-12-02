"Слуги" планують працювати допізна через розгляди держбюджетів

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук вважає, що Верховна Рада у четвер працюватиме "до пізнього вечора" через розгляди законопроєктів щодо двох держбюджетів – на зміни до 2021 та 2022 роки.

Джерело: Кравчук в коментарях журналістам

Пряма мова Кравчук: "В нас, думаю, що сьогодні (2 грудня – ред.) буде до восьмої вечора, думаю до пізнього вечора. Зараз ми уже в розгляді 2022 року (проєкт держбюджету – ред.), у кращому разі, я думаю, ми навіть до перерви встигнемо проголосувати його.

А от щодо 2021 року (змін до бюджету – ред.), то там колеги наполягатимуть на поправках або підтверджуватимуть їх, тому сьогодні Рада буде працювати до пізнього вечора".

Нагадаємо: Бюджетний комітет рекомендував Раді ухвалити проєкт закону про державний бюджет на 2022 рік, засідання закінчили о 3 ночі.

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