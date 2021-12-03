На вихідних прийде похолодання і дощ з мокрим снігом

У найближчі дні в Україні очікується похолодання, на півдні та сході країни – дощ з мокрим снігом.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: 4 грудня у південних та східних областях України очікується дощ із мокрим снігом, удень у Приазов'ї та в Криму місцями значні дощі, вночі 0-5° тепла, вдень +3-8° (у Криму вночі +4-9°, вдень +10-15°), вітер північно-східний, 7-12 м/с.

На решті території без опадів, лише вночі у Сумській, Кіровоградській, Полтавській та Дніпропетровській областях невеликий мокрий сніг; вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, на дорогах ожеледиця.

Вночі в суботу +4-9°, на Закарпатті та Прикарпатті місцями +10-15°, у більшості центральних областей 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.



У Києві 4 грудня без опадів, на дорогах ожеледиця, вночі 4-6° морозу, вдень 0-2° тепла, вітер південно-західний, 3-8 м/с.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 4 грудня найвища температура вдень (+11,3°) була у 2008 році, найнижча вночі (-18,4°) у 1998 році.



5 грудня у більшості областей України без опадів, лише вночі на південному сході дощ, удень на крайньому заході України подекуди невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах, окрім крайнього півдня, ожеледиця.

Температура повітря вночі 1-6° морозу, вдень від 3° тепла до 2° морозу, у південній частині 2-7° тепла, вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.



У Києві в неділю без опадів, вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° тепла, вітер південно-західний, 5-10 м/с.