Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На вихідних прийде похолодання і дощ з мокрим снігом

П'ятниця, 3 грудня 2021, 12:52
Фото unsplash.com

У найближчі дні в Україні очікується похолодання, на півдні та сході країни – дощ з мокрим снігом.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: 4 грудня у південних та східних областях України очікується дощ із мокрим снігом, удень у Приазов'ї та в Криму місцями значні дощі, вночі 0-5° тепла, вдень +3-8° (у Криму вночі +4-9°, вдень +10-15°), вітер північно-східний, 7-12 м/с.

На решті території без опадів, лише вночі у Сумській, Кіровоградській, Полтавській та Дніпропетровській областях невеликий мокрий сніг; вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, на дорогах ожеледиця.

Вночі в суботу +4-9°, на Закарпатті та Прикарпатті місцями +10-15°, у більшості центральних областей 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві 4 грудня без опадів, на дорогах ожеледиця, вночі 4-6° морозу, вдень 0-2° тепла, вітер південно-західний, 3-8 м/с.  

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 4 грудня найвища температура вдень (+11,3°) була у 2008 році, найнижча вночі (-18,4°) у 1998 році.

5 грудня у більшості областей України без опадів, лише вночі на південному сході дощ, удень на крайньому заході України подекуди невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах, окрім крайнього півдня, ожеледиця.

Температура повітря вночі 1-6° морозу, вдень від 3° тепла до 2° морозу, у південній частині 2-7° тепла, вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

У Києві в неділю без опадів, вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° тепла, вітер південно-західний, 5-10 м/с.  

Теми: погода


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Байден поговорить із Зеленським перед розмовою з Путіним - ЗМІ

США розглядають санкції проти Росії у разі нападу на Україну, зокрема відключення від SWIFT – ЗМІ

На телеканалі Ахметова поширюють проросійські тези – ЦПК

8 областей та Київ виходять з "червоної" зони

США переконали ЄС і НАТО у російській загрозі, хоча був скепсис – FT

У Туреччині прокоментували постачання "Байрактарів" Україні

Усі новини...
погода
На захід України сунуть заметілі – помаранчевий рівень небезпеки
У Карпатах попереджають про небезпеку лавин
Сніг і хуртовини: на захід України насувається негода
Останні новини
21:08
фотоЗеленський передав ЗСУ сотні одиниць озброєння та техніки
20:54
Офіційний курс: гривня ослабла до долара і євро
20:41
Байден поговорить із Зеленським перед розмовою з Путіним - ЗМІ
20:20
"Укренерго" надало аварійну допомогу енергосистемі Польщі
20:06
США розглядають санкції проти Росії у разі нападу на Україну, зокрема відключення від SWIFT – ЗМІ
19:49
У ЄС сподіваються до середини 2022 року вакцинувати від коронавірусу 70% населення світу
19:33
Пєсков перед розмовою Байдена й Путіна порівняв відносини між країнами з "авгієвими стайнями"
19:30
МОЗ роз'яснило, коли можна вакцинуватися перехворілим на COVID-19
19:24
На Сумщині суд скасував відсторонення невакцинованої вчительки від роботи
19:17
Уряд призначив першого заступника глави Мінстратегпрому
Усі новини...